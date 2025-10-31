Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Legia Warszawa zdecydowała ws. Iordanescu. Klamka zapadła

Tomasz Chabiniak

Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, Edward Iordanescu odchodzi z Legii Warszawa. Rumuński szkoleniowiec został zatrudniony w stolicy 12 czerwca. Wygląda na to, że działacze nie widzieli światełka w tunelu.

Edward Iordanescu, 30.10.2025 r.
Edward Iordanescu, 30.10.2025 r.Igor JakubowskiNewspix.pl

Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet poinformował, że Edward Iordanescu odejdzie z Legii Warszawa. To pokłosie odpadnięcia w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin, ale i wcześniejszych problemów "Wojskowych".

Rumuński szkoleniowiec po czwartkowym meczu z "Portowcami" zapowiadał chęć spotkania się z działaczami.

- Brakuje nam pewnych rzeczy. Jak zawsze, biorę pełną odpowiedzialność na siebie. Poprosiłem o spotkanie z zarządem dziś wieczorem (w czwartek - red.) albo najpóźniej w piątek rano. Jeśli niektóre rzeczy się nie zmienią, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę - mówił na konferencji prasowej.

"Do spotkania z zarządem rzeczywiście doszło i według informacji płynących z Łazienkowskiej, w nocy z czwartku na piątek zdecydowano o rozstaniu. Drużynę w niedzielnym spotkaniu z Widzewem ma poprowadzić Inaki Astiz" - podał dziennikarz.

Rumuński szkoleniowiec został zatrudniony na Łazienkowskiej dokładnie 12 czerwca.

- To nie jest człowiek, który narzuca za wszelką cenę swoją wolę i stawia w pierwszej kolejności wymagania. Zaakceptował stan rzeczy, który klub posiada [...] Jest przygotowany do pracy w takim środowisku, w jakim jest Legia. To trener, który w odpowiednim momencie wchodzi do naszego klubu. Wydaje mi się, że ostatni okres pracy trenera, czyli praca przy reprezentacji (Rumunii - red.), to też nominacja, której nie dostaje każdy szkoleniowiec. To nagroda i pewnego rodzaju zaufanie, które daje gwarancję, że trener Edward Iordănescu jest odpowiednim człowiekiem na to stanowisko - mówił wtedy dyrektor sportowy Michał Żewłakow.

Co dalej z trenerem Legii Warszawa? Eksperci zabrali głosPolsat Sport
Mężczyzna w ciemnej marynarce energicznie gestykuluje, unosi ramię i wskazuje palcem, za nim znajdują się rozmyte sylwetki ludzi w tle.
Edward Iordanescu, trener Legii WarszawaMARIUS BECKER AFP
Mężczyzna w średnim wieku z krótko ostrzyżonymi, siwymi włosami siedzi przy stole konferencyjnym, ubrany w sportową bluzę z logiem klubu Legia Warszawa, z mikrofonem i słuchawką w uchu, zaciska dłoń w geście podkreślenia wypowiedzi.
Edward Iordanescu - trener Legii WarszawaFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w średnim wieku w ciemnym garniturze stoi na tle rozmytego tłumu ubranego w pomarańczowe barwy, bije brawo, skupiony wyraz twarzy sugeruje koncentrację lub podziękowanie po wydarzeniu sportowym.
Edward IordanescuMaurice van SteenAFP

