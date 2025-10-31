Media: Legia Warszawa zdecydowała ws. Iordanescu. Klamka zapadła

Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet poinformował, że Edward Iordanescu odejdzie z Legii Warszawa. To pokłosie odpadnięcia w Pucharze Polski z Pogonią Szczecin, ale i wcześniejszych problemów "Wojskowych".

Rumuński szkoleniowiec po czwartkowym meczu z "Portowcami" zapowiadał chęć spotkania się z działaczami.

- Brakuje nam pewnych rzeczy. Jak zawsze, biorę pełną odpowiedzialność na siebie. Poprosiłem o spotkanie z zarządem dziś wieczorem (w czwartek - red.) albo najpóźniej w piątek rano. Jeśli niektóre rzeczy się nie zmienią, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę - mówił na konferencji prasowej.

"Do spotkania z zarządem rzeczywiście doszło i według informacji płynących z Łazienkowskiej, w nocy z czwartku na piątek zdecydowano o rozstaniu. Drużynę w niedzielnym spotkaniu z Widzewem ma poprowadzić Inaki Astiz" - podał dziennikarz.

Rumuński szkoleniowiec został zatrudniony na Łazienkowskiej dokładnie 12 czerwca.

- To nie jest człowiek, który narzuca za wszelką cenę swoją wolę i stawia w pierwszej kolejności wymagania. Zaakceptował stan rzeczy, który klub posiada [...] Jest przygotowany do pracy w takim środowisku, w jakim jest Legia. To trener, który w odpowiednim momencie wchodzi do naszego klubu. Wydaje mi się, że ostatni okres pracy trenera, czyli praca przy reprezentacji (Rumunii - red.), to też nominacja, której nie dostaje każdy szkoleniowiec. To nagroda i pewnego rodzaju zaufanie, które daje gwarancję, że trener Edward Iordănescu jest odpowiednim człowiekiem na to stanowisko - mówił wtedy dyrektor sportowy Michał Żewłakow.

Co dalej z trenerem Legii Warszawa? Eksperci zabrali głos Polsat Sport

Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa MARIUS BECKER AFP

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Edward Iordanescu Maurice van Steen AFP