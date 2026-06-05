Media: Legia rusza na rynek transferowy. Papszun żąda wzmocnień

To była szalona kampania Legii. Pod wodzą Ewdarda Iordanescu drużyna wpadła w potężny kryzys, który swoją kulminację przeżywał podczas krótkiej, tymczasowej kadencji Inakiego Astiza. Zimę "Wojskowi" spędzili w strefie spadkowej. Wydawało się, że będą walczyć o utrzymanie.

Zbawienne okazało się przyjście Marka Papszuna. Były trener Rakowa wprowadził do Legii zdecydowanie więcej spokoju, co przełożyło się na wyniki. Warszawiacy wygrali cztery ostatnie mecze w Ekstraklasie i ostatecznie zajęli szóstą pozycję w tabeli (49 pkt). Przez moment kwalifikowali się do europejskich pucharów, jednak finalnie od lata będą rywalizować tylko w lidze.

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Jak w piątkowy poranek przekazał "Fakt", Legia w najbliższym czasie pragnie dopiąć dwa transfery. Klub chciałby ściągnąć zawodników na pozycje prawego wahadłowego i środkowego pomocnika - najlepiej do 20 czerwca. Wtedy ruszą przygotowania do nowego sezonu.

Jak czytamy, w kręgu zainteresowań "Wojskowych" znalazł się m.in.Bartosz Bereszyński. To 59-krotny reprezentant Polski i były zawodnik stołecznego klubu. Obecnie jego pracodawcą jest włoskie Palermo, jednak kontrakt wygasa 30 czerwca. 33-latek mógłby więc trafić do Legii na zasadzie wolnego transferu, za darmo.

Jeśli chodzi o środek pola, klub potrzebuje następcy Elitima, który przeniósł się do tureckiego Bursasporu. Jak na razie nie wiadomo, na kogo może skusić się Papszun. Z pewnością będzie to zawodnik, któremu nie jest obca harówka w tym obszarze boiska.

Co więcej, Legia chciałby również przedłużyć umowę Jean-Pierre'a Nsame, która kończy się 30 czerwca. "Obie strony chciałyby kontynuować współpracę, jednak wszystko rozbija się o pieniądze" - odnotowało wspomniane źródło.

Pod koniec czerwca zespół Marka Papszuna rozegra towarzyskie spotkanie z rezerwami Bayernu Monachium. Potem czekają go sparingi z 1. FC Nuernberg, słowackim FK AS Trencín i cypryjskim Arisem Limassol.

Legia Warszawa Beata Zawadzka East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Piotr Matusewicz East News





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