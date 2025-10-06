Media: Legia podjęła decyzję ws. trenera. Klamka zapadła po dotkliwych porażkach

Legia Warszawa nie ma ostatnio przesadnie udanego okresu - zarówno na poletku krajowym, jak i tym europejskim. Stołeczny klub np. niedawno, 2 października, zmierzył się z Samsunsporem na inaugurację swych występów w Lidze Konferencji i przegrał wówczas 0:1.

Wszystko to odbyło się w nietypowych okolicznościach, bowiem trener "Wojskowych" Edward Iordanescu na tę bez dwóch zdań istotną potyczkę wystawił bardzo eksperymentalny skład i to futbolowe doświadczenie niespecjalnie mu wyszło. Szkoleniowiec potem tłumaczył się kwestią chęci dania wytchnienia niektórym graczom, ale... potem dziwnym trafem "Legionistom" również zabrakło świeżości.

DJB: Zasłużona krytyka Legii po pierwszej kolejce Ligi Konferencji. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Iordanescu na wylocie z Legii Warszawa? Klub unika gwałtownych ruchów

5 października warszawska drużyna uległa w PKO BP Ekstraklasie 1:3 Górnikowi Zabrze, obecnemu liderowi tabeli i w kwestii Iordanescu momentalnie pojawiły się plotki o jego potencjalnym zwolnieniu. Istotne wieści w tym kontekście przedstawił jednak Piotr Koźmiński, dziennikarz portalu Goal.pl.

Powołując się na źródła związane bezpośrednio z klubem, Koźmiński wskazał, że na Ł3 nie ma obecnie żadnych dyskusji dotyczących pożegnania Rumuna - tym samym zarząd ma utrzymywać obrany wcześniej kurs, w myśl którego, kompleksowa ocena trenera (i ewentualne roszady dotyczące stanowiska) mogłyby nastąpić najwcześniej po zakończeniu rundy jesiennej. Wspominał o tym niedawno dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.

Legia wróci do gry w drugiej połowie października. Na pierwszy ogień starcie z Zagłębiem

Edward Iordanescu szansę na wprowadzenie w zespole nieco lepszych nastrojów będzie mieć już po przerwie reprezentacyjnej - 19 października jego podopieczni zmierzą się z Zagłębiem Lubin, na ten moment 10. drużyną w ekstraklasowej tabeli. 23 października tymczasem powróci LK - tam "Wojskowych" czekać będzie starcie z Szachterem Donieck.

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Edward Iordanescu Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Edward Iordanescu, trener Legii Warszawa MARIUS BECKER AFP