Media: Legia nie próżnuje. "Żołnierz" Papszuna na celowniku. To byłby hit

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Dokładnie 19 grudnia Marek Papszun został zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa. Szkoleniowiec do stolicy trafił prosto z Rakowa Częstochowa, który poprowadził w aż 355 spotkaniach. Co ciekawe, niedługo po oficjalnym ogłoszeniu w mediach pojawiają się pierwsze informacje ws. ewentualnych transferów "Wojskowych". Zdaniem Tomasza Włodarczyka 51-latek widziałby u siebie jednego ze swoich "żołnierzy".

Mężczyzna w garniturze z brodą i okularami trzyma mikrofon z logo klubu sportowego Legia Warszawa, przemawia na tle rozmytego logotypu.
Marek PapszunIgor Jakubowski / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażała sobie do tej pory Legia Warszawa. Klub ze stolicy Polski w trakcie kampanii pożegnał się już z Pucharem Polski, Ligą Konferencji, a także zwolnił Edwarda Iordanescu, czyli jednego z winnych tych wyników. W jego miejsce po długim oczekiwaniu pojawił się Marek Papszun, czyli niedawny opiekun Rakowa Częstochowa.

Jego zadaniem będzie m.in. wyprowadzenie drużyny ze strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Co ciekawe, przy okazji briefingu prasowego, gdy odbywała się oficjalna prezentacja szkoleniowca ten niewiele zdradził ws. potencjalnych transferów. Te jednak bez dwóch zdań są Legii potrzebne.

    Kilka informacji w tej sprawie przekazał dobrze poinformowany dziennikarz Meczyków, Tomasz Włodarczyk. Jego zdaniem Papszun ma być zainteresowany wzmocnieniem linii defensywnej, a jednym z kandydatów jest jego "żołnierz" z Rakowa.

    Papszun już działa w Legii, Raków może zostać osłabiony

    Na celowniku Legii miał się znaleźć Zoran Arsenić, czyli aktualny piłkarz Rakowa Częstochowa. Chorwat w ekipie spod Jasnej Góry gra od 2021 roku i zaliczył już w barwach klubu 144 występy.

    - Słyszałem o jednym nazwisku, ale traktujmy to jako plotkę. Marek Papszun chce wzmocnić obronę i jednym z piłkarzy, których widziałby u siebie, jest Zoran Arsenić - przekazał Włodarczyk.

    Wieści te należy jednak traktować z przymrużeniem oka. 31-latek jest aktualnie kontuzjowany, a jego powrót szacuje się na koniec okresu przygotowawczego do drugiej części sezonu.

    Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra 1 lutego z Koroną Kielce. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30. Będzie to jednocześnie debiut wspomnianego już Marka Papszuna na ławce "Wojskowych".

    Dwóch mężczyzn w eleganckich ubraniach stoi na murawie stadionu piłkarskiego, trzymając wspólnie koszulkę piłkarską. W tle puste trybuny z widocznymi dużymi literami na siedzeniach.
    Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii WarszawaPrzemysław Langier/ INTERIA.PLINTERIA.PL
    Zawodnik w czerwonym stroju podczas dynamicznej akcji piłkarskiej na tle boiska nocą, upada po kontakcie z rywalem ubranym na biało, a jego twarz wyraża ból i emocje, w tle widać fragment trybun oraz jasny wynik meczu na dużym ekranie.
    Luis Palma faulujący Zorana ArseniciaEmilia Krawczyk/REPORTEREast News
    Piłkarze Rakowa Częstochowa
    Piłkarze Rakowa CzęstochowaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

