Media: Legia nie próżnuje. "Żołnierz" Papszuna na celowniku. To byłby hit

Zdecydowanie nie tak sezon 2025/2026 wyobrażała sobie do tej pory Legia Warszawa. Klub ze stolicy Polski w trakcie kampanii pożegnał się już z Pucharem Polski, Ligą Konferencji, a także zwolnił Edwarda Iordanescu, czyli jednego z winnych tych wyników. W jego miejsce po długim oczekiwaniu pojawił się Marek Papszun, czyli niedawny opiekun Rakowa Częstochowa.

Jego zadaniem będzie m.in. wyprowadzenie drużyny ze strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Co ciekawe, przy okazji briefingu prasowego, gdy odbywała się oficjalna prezentacja szkoleniowca ten niewiele zdradził ws. potencjalnych transferów. Te jednak bez dwóch zdań są Legii potrzebne.

Kilka informacji w tej sprawie przekazał dobrze poinformowany dziennikarz Meczyków, Tomasz Włodarczyk. Jego zdaniem Papszun ma być zainteresowany wzmocnieniem linii defensywnej, a jednym z kandydatów jest jego "żołnierz" z Rakowa.

Papszun już działa w Legii, Raków może zostać osłabiony

Na celowniku Legii miał się znaleźć Zoran Arsenić, czyli aktualny piłkarz Rakowa Częstochowa. Chorwat w ekipie spod Jasnej Góry gra od 2021 roku i zaliczył już w barwach klubu 144 występy.

- Słyszałem o jednym nazwisku, ale traktujmy to jako plotkę. Marek Papszun chce wzmocnić obronę i jednym z piłkarzy, których widziałby u siebie, jest Zoran Arsenić - przekazał Włodarczyk.

Rozwiń

Wieści te należy jednak traktować z przymrużeniem oka. 31-latek jest aktualnie kontuzjowany, a jego powrót szacuje się na koniec okresu przygotowawczego do drugiej części sezonu.

Najbliższy mecz Legia Warszawa rozegra 1 lutego z Koroną Kielce. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30. Będzie to jednocześnie debiut wspomnianego już Marka Papszuna na ławce "Wojskowych".

Cremonese - Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Polsat Sport Polsat Sport

Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii Warszawa Przemysław Langier/ INTERIA.PL INTERIA.PL

Luis Palma faulujący Zorana Arsenicia Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Piłkarze Rakowa Częstochowa Grzegorz Wajda/REPORTER East News