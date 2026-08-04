Media: Lech zdecydował ws. nastoletniego gwiazdora. Na stole ogromne pieniądze

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Jednym z niekwestionowanych filarów mistrzowskiej ekipy Lecha Poznań był Wojciech Mońka. Nastoletni defensor stał się prawdziwym dyrygentem defensywy "Kolejorza". Został również nagrodzony statuetką dla najlepszego obrońcy sezonu 2025/2026. Nic dziwnego, że jego nazwisko wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Z medialnych doniesień wynika, że usługami nastoletniego Polaka zainteresowani byli włodarze jednego z barcelońskich klubów. Lech ma jednak zupełnie inne plany wobec swojego gracza.

Michał Gurgul, Wojciech Mońka i Antoni Kozubal z Lecha Poznań
Michał Gurgul, Wojciech Mońka i Antoni Kozubal/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Sezon Ekstraklasy 2025/2026 był istnym rollercoasterem emocji. Niemal do samego końca nie wiadomo było, kto sięgnie po mistrzostwo kraju. W decydującym momencie na prowadzenie wysunął się Lech Poznań. "Kolejorz" utrzymał dobrą formę na finiszu rozgrywek, dzięki czemu drugi rok z rzędu mistrzostwo Polski trafiło do Poznania.

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Ubiegły sezon miał kilku bohaterów. Jednym z nich był Wojciech Mońka. Raptem 19-letni obrońca stał się ostoją defensywy Lecha. Co więcej, był to dopiero pierwszy pełny sezon Mońki na boiskach PKO BP Ekstraklasy. W kampanii z lat 2024-2025 rozegrał on tylko 9 meczów w elicie polskiego futbolu. W sezonie 2025/2026 było to już 19 spotkań na rodzimych boiskach.

Wyczyny młodego defensora zostały docenione przez władze PKO BP Ekstraklasy. Te, podczas "Gali Ekstraklasy", postanowiły wyróżnić Mońkę statuetką dla najlepszego obrońcy sezonu. Tym samym gwiazdor Lecha stał się najmłodszym graczem, który sięgnął po to prestiżowe wyróżnienie.

Klub z Barcelony ruszył po Polaka. Lech ma jednak inne plany

Wyczyny Mońki momentalnie przykuły uwagę wielu zagranicznych klubów. Z medialnych relacji wynika, że jeden z nich był zdecydowany złożyć aż dwie oficjalne oferty transferowe. Mowa o barcelońskim Espanyolu. Z relacji dziennikarzy portalu "Meczyki.pl" wynika, że to właśnie ten klub poczynił poważne kroki w celu ewentualnego pozyskania Wojciecha Mońki.

- [...] W ostatnich tygodniach o Mońkę zabiegał Espanyol. Hiszpanie rozmawiali o potencjalnych ofertach z przedstawicielami piłkarza. Kontakty dotyczyły dwóch kwot: najpierw 6 mln euro i bonusów, a później, pod koniec lipca, ponad 8 mln euro - pisze Tomasz Włodarczyk, dziennikarz wspomnianego portalu.

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Ostatecznie żadna z wymienionych ofert nie dotarła jednak do Poznaniaków. Powód? Lech nie chciałby nawet podjąć rozmowy o tego typu kwotach. Włodarze "Kolejorza" wiedzą bowiem, że Mońka wart jest znacznie więcej.

Plan Lecha jest bardzo prosty - klub nie zamierza spieszyć się ze sprzedażą swojego nastoletniego gwiazdora. W Poznaniu chcą, aby Wojciech Mońka rozegrał u nich jeszcze jeden sezon. Dzięki temu piłkarz zdobędzie więcej doświadczenia na poziomie krajowym oraz europejskim. Być może zostanie również powołany do seniorskiej reprezentacji Polski, co z pewnością podbije jego wartość. Wówczas Lech będzie mógł przysiąść do ewentualnych rozmów transferowych na własnych warunkach.

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Oskar Repka i Wojciech Mońka w meczu Lecha Poznań z Rakowem CzęstochowaPATRYK PINDRAL/400mm.plNewspix.pl


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