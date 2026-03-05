Media: Lech gotowy na rozstanie z gwiazdorem. Wszystko jest już jasne

Bartłomiej Wrzesiński

Lech Poznań przez lata pokazywał, że jest w stanie zarobić duże pieniądze za zawodników, których szkolili przez długie lata. Latem mistrz Polski zamierza powtórzyć ten manewr w przypadku jednej ze swoich gwiazd. Jak informuje "Fakt" w Poznaniu czekają na oferty za Bartosza Mrozka. Padła również konkretna kwota, która zadowalałaby ich finansowo. Wiele wskazuje na to, że będą to ostatnie miesiące 26-latka w Ekstraklasie.

Mikael Ishak, Bartosz Mrozek i Mateusz Skrzypczak stoją na murawie obok dzieci w żółtych strojach, trybuny w tle.
Mikael Ishak, Bartosz Mrozek i Mateusz SkrzypczakPhoto by Mateusz Slodkowski - UEFA/UEFA via Getty ImagesGetty Images

Pomimo pewnych perturbacji aktualny sezon układa się dla Lecha Poznań bardzo obiecująco. Mistrz Polski wskoczył na podium Ekstraklasy, tracąc bardzo niewiele do pozycji lidera. W europejskich pucharach mistrz Polski jest już w 1/8 finału Ligi Konferencji, w której zmierzy się z Szachtarem Donieck. Ukraińcy przez lata byli uznaną marką na europejskim rynku, lecz obecnie nie są już tak mocni, co daje szansę na sukces "Kolejorzowi".

W środowy wieczór ostatecznie przepadła szansa na zdobycie Pucharu Polski. W hicie 1/4 finału Lech podejmował na swoim stadionie dobrze dysponowanego w tym sezonie Górnika Zabrze. Drużyna z Górnego Śląska wygrała 1:0 po golu strzelonym pod koniec pierwszej połowy przez Lukasa Sadilka. Gospodarze mieli znakomitą sytuację na wyrównanie, lecz rzutu karnego nie wykorzystał Joel Pereira.

    W Poznaniu to już nie jest zaskoczenie. Czekają na pieniądze za swojego gwiazdora

    Natłok spotkań drużyny Nielsa Frederiksena daje szkoleniowcowi szansę na dokonanie rotacji w składzie meczowym. Jest jednak jedna pozycja, której Duńczyk nie ma zamiaru tykać. Niepodważalnym numerem jeden w bramce Lecha cały czas jest Bartosz Mrozek. 26-latek nie daje konkurentom żadnych szans na grę - powoływany do reprezentacji Polski golkiper zagrał nawet w meczu Pucharu Polski z grającym w IV lidze Gryfem Słupsk.

    Latem w Poznaniu może dojść jednak do sporych zawirowań. Jak donosi "Fakt" Lech jest gotów na sprzedaż Mrozka. I to pomimo żelaznego statusu w pierwszym zespole. Działacze Lecha za 26-latka oczekują około 4-5 milionów euro, lecz według informacji podanych przez "Fakt" w przypadku nieco niższej oferty nie mają zamiaru blokować zagranicznego transferu bramkarza.

    Ruch ten w pełni wpisuje się w strategie klubu, który swój budżet w dużym stopniu uzależnia od transferów swoich wychowanków. Mrozek tym samym dołączyłby do m.in. Jakuba Modera, Jakuba Kamińskiego, Michała Skórasia czy Filipa Marchwińskiego.

    Naturalnym następcą Mrozka w bramce Lecha na ten moment wydaje się Płamen Andrejew. Bułgar został sprowadzony do Poznania latem, lecz wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole. 21-latek z pewnością byłby najpoważniejszą alternatywą w przypadku odejścia jednej z największych gwiazd.

    Przed Lechem Poznań pracowite dni. W sobotę mistrz Polski zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź, którego najprawdopodobniej poprowadzi już nowy szkoleniowiec. W kolejny czwartek "Kolejorza" czeka już pierwsze starcie z Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji.

    Piłkarz w jasnozielonym stroju bramkarza z herbem Lecha Poznań na piersi, w tle dodany niewielki kadr przedstawiający akcję piłkarską pod bramką podczas meczu, bramkarz rzucający się w kierunku lecącej piłki.
    Bartosz Mrozek popisał się w meczu z Genk przy obronie rzutu karnegoGrzegorz Wajda/REPORTER - x.com/sport_tvpplEast News
    Starszy mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy siedzi na stadionowej ławce trenerskiej, ubrany w jasnoniebieską koszulę, w tle widoczne są logo klubu piłkarskiego Lech Poznań na oparciach foteli.
    Trener Lecha Poznań Niels FrederiksenLukasz GdakEast News
    Grupa piłkarzy w niebieskich koszulkach konsultuje się na boisku podczas przerwy w meczu, w tle widoczne są trybuny z kibicami oraz sztab szkoleniowy.
    Lech Poznań zremisował z Mainz 1:1Monika WantołaINTERIA.PL
