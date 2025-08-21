Media: Król strzelców Ekstraklasy odchodzi. Znamy kwotę

28 - tyle bramek w poprzednim sezonie Ekstraklasy zdobył Efthymios Koulouris. Grek wyrównał wyczyn Nemanji Nikolicsa, który tyle samo goli strzelił w kampanii 2015/16. Żadnemu kibicowi polskiej ligi nie trzeba tłumaczyć, że 29-letni napastnik Pogoni jest jedną z gwiazd całej ligi.

Do szczecińskiego klubu Koulouris trafił w 2023 roku, odchodząc z austriackiego LASK za 900 tys. euro. Wcześniej reprezentował barwy m.in. tureckiego Alanyasporu, francuskiej Toulouse czy PAOK-u Saloniki, którego jest wychowankiem. Już w obecnym sezonie trafiał do siatki trzy razy w czterech spotkaniach.

Polsat Sport Polsat Sport

Gwiazda Ekstraklasy odchodzi. Pogoń zgarnie miliony

Okazuje się, że dwie bramki zdobyte pod koniec lipca w starciu z Motorem Lublin mogą być ostatnimi, z jakich Efthymios Koulouris będzie cieszył się jako zawodnik Pogoni. O jego odejściu mówiło się już od dawna.

Teraz najnowsze informacje w tym temacie przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Jak czytamy, nowym pracodawcą Koulourisa ma zostać Al Ula. To mistrz trzeciej ligi saudyjskiej zeszłej kampanii. który niebawem rozpocznie rywalizację na zapleczu Saudi Professional League.

Pogoń Szczecin ma zarobić na tym transferze około cztery miliony euro. Jeśli tak się stanie, 29-latek będzie drugim lub trzecim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii "Portowców". Za 4,25 miliona euro do New England trafiał Adam Buksa, a 11 milionów euro klub otrzymał za transakcję z udziałem Kacpra Kozłowskiego, którego wykupiło Brighton.

"Pogoń Szczecin dała zgodę na testy medyczne w niedzielę" - napisano. W dodatku 29-latek nie znalazł się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie ligowe z Widzewem Łódź na wyjeździe. To możne oznaczać, że transfer Efthymiosa Koulourisa do Arabii Saudyjskiej jest na ostatniej prostej.

Łącznie Grek rozegrał dla Pogoni 84 spotkania, w których strzelił 52 gole i zanotował sześć asyst.

Efthymis Koulouris i Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Efthymios Koulouris Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Efthymios Koulouris to gwiazdor Pogoni Szczecin Grzegorz Wajda East News