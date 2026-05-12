To nie jedyna przykra rzecz, jaka spotkała w ostatnim czasie Gholizadeha. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że po otrzymaniu informacji o urazie przedstawiciele klubu i zawodnika zerwali toczące się rozmowy ws. przedłużenia jego wygasającego kontaktu. Obecna umowa gwiazdy "Kolejorza" obowiązuje do czerwca 2026 roku.

Gholizadeh jednak zostanie w Lechu Poznań? Przełom ws. gwiazdora

12 maja portal "Meczyki" przekazał jednak zaktuwalizowane informacje ws. rozmówi Gholizadeha z włodarzami Lecha Poznań. Okazuje się, że po dłuższym przemyśleniu dyskusja na temat przyszłości irańskiego piłkarza miała zostać wznowiona.

- Przed poważnym urazem toczyły się rozmowy ws. przedłużenia umowy gwiazdy "Kolejorza", jednak w obliczu kontuzji, strony zakończyły negocjacje i z klubu płynęły informacje, że to koniec. [...]. Według naszych informacji strony po czasie przemyślały temat i wróciły do stołu. W grę wchodzi roczna umowa na specjalnie skonstruowanych warunkach finansowych zależnych od powrotu pomocnika na boisko - przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Obecnie zawodnika czeka operacja, którą przejść ma on po zakończeniu sezonu 2025/2026. Ciężko oszacować, jak długo potrwa natomiast sam proces rehabilitacyjny. Raczej trudno oczekiwać, abyśmy mogli podziwiać jego piłkarskie wyczyny w pierwszej części sezonu 2026/2027. W bardzo optymistycznym wariancie można założyć, że zawodnik wróci do pełni sprawności w okolicy przyszłorocznej rundy wiosennej, choć to bardzo odważne predykcje na tak wczesnym etapie.

Ali Gholizadeh Monika Wantoła INTERIA.PL

Ali Gholizadeh, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Ali Gholizadeh oraz Mikael Ishak Grzegorz Wajda/REPORTER East News

DJB. Finały europejskich pucharów. Opinie ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO