Media: Kontuzja gwiazdora Lecha i decyzja o pożegnaniu. Nagle taki zwrot

Igor Szarek

Nie tak dawno temu polskie środowisko piłkarskie obiegła bardzo przykra informacja. Jeden z gwiazdorów Lech Poznań - Ali Gholizadeh - nabawił się poważnego urazu, który wyklucza go z gry na kilka miesięcy. Ponadto, w mediach pojawiły się doniesienia o zakończeniu rozmów dotyczących przedłużenia wygasającego kontraktu zawodnika. W opisanej wyżej sytuacji miało jednak dojść do konkretnego zwrotu akcji.

Ali Gholizadeh wciąż jest jedną z kluczowych postaci w zespole Lecha Poznań. W obecnym sezonie 19 razy wybiegał on na boiska PKO BP Ekstraklasy, zdobywając 6 goli oraz 4 asysty. Niestety, w niedawnym starciu z Motorem Lublin irański zawodnik doznał bardzo poważnego urazu - zerwania więzadła krzyżowego przedniego.

To nie jedyna przykra rzecz, jaka spotkała w ostatnim czasie Gholizadeha. Z medialnych doniesień wynika bowiem, że po otrzymaniu informacji o urazie przedstawiciele klubu i zawodnika zerwali toczące się rozmowy ws. przedłużenia jego wygasającego kontaktu. Obecna umowa gwiazdy "Kolejorza" obowiązuje do czerwca 2026 roku.

Gholizadeh jednak zostanie w Lechu Poznań? Przełom ws. gwiazdora

12 maja portal "Meczyki" przekazał jednak zaktuwalizowane informacje ws. rozmówi Gholizadeha z włodarzami Lecha Poznań. Okazuje się, że po dłuższym przemyśleniu dyskusja na temat przyszłości irańskiego piłkarza miała zostać wznowiona.

- Przed poważnym urazem toczyły się rozmowy ws. przedłużenia umowy gwiazdy "Kolejorza", jednak w obliczu kontuzji, strony zakończyły negocjacje i z klubu płynęły informacje, że to koniec. [...]. Według naszych informacji strony po czasie przemyślały temat i wróciły do stołu. W grę wchodzi roczna umowa na specjalnie skonstruowanych warunkach finansowych zależnych od powrotu pomocnika na boisko - przekazuje Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Obecnie zawodnika czeka operacja, którą przejść ma on po zakończeniu sezonu 2025/2026. Ciężko oszacować, jak długo potrwa natomiast sam proces rehabilitacyjny. Raczej trudno oczekiwać, abyśmy mogli podziwiać jego piłkarskie wyczyny w pierwszej części sezonu 2026/2027. W bardzo optymistycznym wariancie można założyć, że zawodnik wróci do pełni sprawności w okolicy przyszłorocznej rundy wiosennej, choć to bardzo odważne predykcje na tak wczesnym etapie.

