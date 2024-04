Media: Kolejny trener z Ekstraklasy żegna się z posadą. Będzie wielki hit?

Sezon PKO BP Ekstraklasy zbliża się powoli ku swemu końcowi - a tymczasem są pewne znaki wskazujące na to, że niebawem dojdzie do kolejnej roszady jeśli mowa o trenerach. Wedle najnowszych medialnych doniesień po kampanii 2023/2024 Wartę Poznań opuści Dawid Szulczek - a zważywszy na to, że był on ostatnio łączony z innym klubem z najwyższej polskiej ligi, to są to spekulacje podwójnie interesujące.