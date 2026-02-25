Media: Kolejny reprezentant blisko powrotu do Polski. Już o tym głośno, hit

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Ekstraklasa to ostatnio dosyć popularny kierunek dla reprezentantów Polski - do gry w ojczyźnie wrócili wszak Przemysław Wiśniewski czy Bartłomiej Drągowski, a teraz podobny ruch może wykonać też... Karol Świderski. Napastnik jednak - w przeciwieństwie do pozostałych wymienionych zawodników - raczej jednak nie trafi do Widzewa Łódź. Mocno zainteresowana nim ma być inna polska ekipa.

Grupa piłkarzy w czerwonych koszulkach podczas meczu, skoncentrowani na rozmowie i gratulacjach, w tle rozmyta widownia stadionu.
Karol Świderski, Jakub Moder, Robert LewandowskiFoto OlimpikAFP

Zimowe okienko ma się już naprawdę ku całkowitemu końcowi - wiele europejskich lig zamknęło drogę do transferów jeszcze na początku tego miesiąca, natomiast w przypadku PKO BP Ekstraklasy przenosiny graczy były możliwe między 26 stycznia a 25 lutego.

W trakcie okienka zaś doszło na polskim podwórku do kilku prawdziwych hitów - do kraju wrócili chociażby Przemysław Wiśniewski czy Bartłomiej Drągowski, którzy związali się z Widzewem Łódź. Niebawem zaś jeszcze jeden reprezentant "Biało-Czerwonych" może znów zameldować się w ojczyźnie.

Dramat Legii w Lidze Mistrzów. Rywal "okradł" ich z gola. Nie do wiary, co zrobił sędzia

Świderski na celowniku Korony Kielce. Już zdążył odrzucić kilka zagranicznych ofert

Mowa tu o Karolu Świderskim, który obecnie - jak zresztą jeszcze do niedawna również i Drągowski - związany jest z ateńskim Panathinaikosem. Choć jego umowa z ekipą spod znaku koniczyny w teorii jest ważna aż do 2028 roku, to jego przygoda na Półwyspie Bałkańskim może się okazać znacznie krótsza.

Piotr Wołosik, dziennikarz "Onet Przeglądu Sportowego", w podcaście "Ofensywni", który współprowadzi z Łukaszem Olkowiczem, zdradził bowiem, że napastnik znalazł się na celowniku... Korony Kielce.

"Świderski to łakomy kąsek na rynku transferowym, a z tego, co się orientuję, to Karol powoli spogląda w kierunku Polski. Odrzucił oferty z LA Galaxy, a także z San Jose. Kontaktował się z nim trener Bruce Arena, który jest trenerem San Jose Earthquakes. Upadł też temat Arabii Saudyjskiej i Korona postanowiła zapolować na Karola" - stwierdził Wołosik.

Scena na ulicy Paryża, w centrum gwiazda Barcelony. Nagranie krąży po sieci

Karol Świderski mógłby zagrać w polskiej lidze po ośmiu latach przerwy

Do ewentualnej przeprowadzki "Świdra" doszłoby oczywiście już najwcześniej latem. Gdyby transfer doszedł do skutku, to 29-latek zagrałby w rozgrywkach ligowych w swym ojczystym kraju po raz pierwszy od sezonu 18/19, kiedy to opuścił szeregi Jagiellonii Białystok.

Korona Kielce to na ten moment ósma ekipa w ekstraklasowej tabeli, która do liderów, czyli... "Jagi" traci siedem punktów.

Zobacz również:

Nicola Zalewski
Liga Mistrzów

Zalewski na ustach Włochów. Co za występ Atalanty w domu. Naprawdę napisali to o Polaku

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Polski piłkarz w białej koszulce z numerem 16 świętuje sukces na boisku, zaciśnięta pięść i wyraz twarzy pokazujący silne emocje. W tle znajduje się zawodnik w czerwonym stroju.
Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP
Dwóch polskich piłkarzy podczas meczu, z lewej bramkarz w żółtym stroju z piłką w dłoniach, z prawej zawodnik w białym stroju z numerem 11 w trakcie gry, w tle zawodnicy drużyny przeciwnej oraz trybuny wypełnione kibicami.
Bartłomiej Drągowski i Karol ŚwiderskiBeata Zawrzel/REPORTER - Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPEast News
Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach futbolowych przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego na murawie stadionu, na pierwszym planie piłka, w tle trybuny.
Karol Świderski, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski w barwach reprezentacji PolskiPhoto by FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Lech Poznań w Lidze Konferencji. Jakim składem zagra "Kolejorz"?Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja