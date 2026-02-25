Media: Kolejny reprezentant blisko powrotu do Polski. Już o tym głośno, hit

Zimowe okienko ma się już naprawdę ku całkowitemu końcowi - wiele europejskich lig zamknęło drogę do transferów jeszcze na początku tego miesiąca, natomiast w przypadku PKO BP Ekstraklasy przenosiny graczy były możliwe między 26 stycznia a 25 lutego.

W trakcie okienka zaś doszło na polskim podwórku do kilku prawdziwych hitów - do kraju wrócili chociażby Przemysław Wiśniewski czy Bartłomiej Drągowski, którzy związali się z Widzewem Łódź. Niebawem zaś jeszcze jeden reprezentant "Biało-Czerwonych" może znów zameldować się w ojczyźnie.

Świderski na celowniku Korony Kielce. Już zdążył odrzucić kilka zagranicznych ofert

Mowa tu o Karolu Świderskim, który obecnie - jak zresztą jeszcze do niedawna również i Drągowski - związany jest z ateńskim Panathinaikosem. Choć jego umowa z ekipą spod znaku koniczyny w teorii jest ważna aż do 2028 roku, to jego przygoda na Półwyspie Bałkańskim może się okazać znacznie krótsza.

Piotr Wołosik, dziennikarz "Onet Przeglądu Sportowego", w podcaście "Ofensywni", który współprowadzi z Łukaszem Olkowiczem, zdradził bowiem, że napastnik znalazł się na celowniku... Korony Kielce.

"Świderski to łakomy kąsek na rynku transferowym, a z tego, co się orientuję, to Karol powoli spogląda w kierunku Polski. Odrzucił oferty z LA Galaxy, a także z San Jose. Kontaktował się z nim trener Bruce Arena, który jest trenerem San Jose Earthquakes. Upadł też temat Arabii Saudyjskiej i Korona postanowiła zapolować na Karola" - stwierdził Wołosik.

Karol Świderski mógłby zagrać w polskiej lidze po ośmiu latach przerwy

Do ewentualnej przeprowadzki "Świdra" doszłoby oczywiście już najwcześniej latem. Gdyby transfer doszedł do skutku, to 29-latek zagrałby w rozgrywkach ligowych w swym ojczystym kraju po raz pierwszy od sezonu 18/19, kiedy to opuścił szeregi Jagiellonii Białystok.

Korona Kielce to na ten moment ósma ekipa w ekstraklasowej tabeli, która do liderów, czyli... "Jagi" traci siedem punktów.

Karol Świderski w koszulce reprezentacji Polski AFP

Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski Beata Zawrzel/REPORTER - Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP East News

Karol Świderski, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski w barwach reprezentacji Polski Photo by FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

