Media: Jest kolejny kandydat na trenera Legii Warszawa. Sensacyjny powrót, strata dla Jana Urbana

W piątek Legia Warszawa rozstała się z trenerem Edwardem Iordanescu. Było to m.in. pokłosie odpadnięcia z STS Pucharu Polski. Warszawianie przegrali 1:2 z Pogonią Szczecin i nie obronią trofeum wywalczonego kilka miesięcy temu.

Kto zostanie trenerem Legii Warszawa? Tak wygląda lista nazwisk

Tuż po zwolnieniu Iordanescu ruszyła giełda nazwisk. Pojawili się na niej m.in. Nenad Bjelica czy Aleksandar Vuković. "Przegląd Sportowy Onet" informuje, że władze stołecznej drużyny sondowały także możliwość zatrudnienia Jacka Magiery.

48-letni szkoleniowiec prowadził Legię w latach 2016-2017 i wygrał z zespołem mistrzostwo Polski. Prowadził drużynę także w Lidze Mistrzów. Ma na koncie m.in. remis z Realem Madryt oraz zwycięstwo ze Sportingiem Lizbona. Zdaniem "PS" prezes i właściciel Legii Dariusz Mioduski do dzisiaj uważa, że zbyt pochopnie zwolnił Magierę po porażce z Astaną w eliminacjach Ligi Mistrzów i Sheriffem Tiraspol w el. Ligi Europy.

Magiera obecnie jest asystentem Jana Urbana w reprezentacji Polski. - Jacek Magiera w porównaniu z pozostałymi członkami sztabu, ma zdecydowanie większe doświadczenie. On był w przeszłości piłkarzem, ponadto ma duże doświadczenie trenerskie. Będzie on bardzo pomocny w decyzjach - mówił selekcjoner na swojej pierwszej konferencji o Magierze.

Obecnie obowiązki pierwszego trenera Legii pełni Inaki Astiz. Hiszpan jest jednak tylko tymczasowym szkoleniowiec.

