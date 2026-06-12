Legia Warszawa obecnie buduje swoją drużynę razem z Markiem Papszunem, który wydawał się być wręcz przeznaczony klubowi z Warszawy już od kilku sezonów. Przed Papszunem "Wojskowi" przeżyli kilku trenerów, którzy zwyczajnie nie byli w stanie osiągnąć założonych celów.

Jednym z nich bez wątpienia był Edward Iordanescu. Zatrudnienie Rumuna latem 2025 roku zostało przez kibiców Legii odebrane jako przynajmniej zaskakujące. Takiego wyboru nie spodziewał się bowiem wówczas nikt. Ostatecznie zdziwienie fanów okazało się bez wątpienia uzasadnione.

Iordanescu na celowniku Radomiaka. Może wrócić do Polski

Iordanescu nie wytrzymał na stanowisku zbyt długo. Jeszcze przed rozpoczęciem listopada 47-latek został zwolniony. Jego bilans w tamtym momencie, delikatnie mówiąc, przesadnie nie imponował. Być może także dlatego od zwolnienienia z Legii Iordanescu pozostaje bez pracy w piłce.

To może się jednak niebawem zmienić. Rumuński portal "trumedia.ro" informuje bowiem, że Iordanescu może wrócić nie tylko do pracy, ale także do Polski. Dziennikarze przekazują informację o zainteresowaniu jego osobą ze strony Radomiaka Radom, który rozważa różne opcje.

"Władze polskiego klubu analizują kilka opcji dotyczących ławki rezerwowych, a nazwisko Edwarda Iordanescu zostało dodane do listy potencjalnych trenerów. Na razie rozmowy nie doszły do skutku, ale profil rumuńskiego trenera jest doceniany w Polsce po jego karierze w Legii Warszawa" - czytamy.

Edward Iordanescu Marcin Golba AFP





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