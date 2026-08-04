Marcel Reguła zadebiutował w barwach seniorskiej drużyny Zagłębia Lubin w 2024 roku, zaledwie dzień po swoich 18-tych urodzinach. W pierwszym sezonie na boiskach PKO BP Ekstraklasy rozegrał on 9 meczów, zdobywając 1 gola oraz 3 asysty. Już wtedy wiadomo było, że nastolatek z Legnicy może stać się istotną postacią w świecie rodzimego futbolu.

Kolejny sezon ofensywnego pomocnika w pierwszej drużynie "Miedziowych" to natomiast 31 meczów, podczas których Reguła zanotował 7 goli oraz 5 asyst. W międzyczasie zawodnik Zagłębia rozgrywał także spotkania w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W kadrze do lat 21 wystąpił dotychczas w 7 spotkaniach, zdobywając 2 bramki oraz 1 asystę.

Nic dziwnego, że tego typu liczby w wykonaniu nastoletniego Polaka przyciągnęły uwagę zagranicznych drużyn. Już wcześniej mówiło się o zainteresowaniu ze strony uznanych europejskich marek. Brak było jednak zauważalnych działań. Do czasu.

Reguła pod okiem europejskiego giganta. Ten klub zna każdy Polak

W niedzielę Zagłębie Lubin mierzyło się z Legią Warszawa. Reguła naturalnie znalazł się tego dnia w wyjściowej jedenastce "Miedziowych". Jego ekipa nie dała jednak rady przeciwstawić się drużynie ze stolicy Polski.

Mimo wszystko, dla samego Reguły był to bardzo istotny dzień. Jak donosi portal "Meczyki.pl", na meczu w Warszawie pojawił się bowiem wyjątkowy gość - znany wysłannik jednego z europejskich gigantów.

- Borussia Dortmund jest zainteresowana sprowadzeniem Marcela Reguły! Według naszych informacji Niemcy od dłuższego czasu obserwują 19-latka i poważnie rozważają jego pozyskanie z Zagłębia Lubin. Na niedzielnym meczu przeciwko Legii Warszawa z trybun zawodnika oglądał szef skautingu BVB, Bastian Schulz - piszą dziennikarze wspomnianego wyżej portalu.

Klub z Zagłębia Ruhry jest w pewien sposób bliski sercom wielu kibiców z kraju nad Wisłą. To właśnie tam mieliśmy okazję podziwiać wyczyny jednego z najbardziej charakterystycznych polskich tercetów piłkarskich - Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego oraz Łukasza Piszczka. To właśnie Borussia Dortmund pozwoliła wspomnianym piłkarzom zaistnieć na arenie międzynarodowej.

Klub ten doskonale poznał się na talencie Polaków. Nic dziwnego, że to właśnie oni tworzą podwaliny pod transfer kolejnego perspektywicznego piłkarza z naszego kraju.

Marcel Reguła PIOTR DZIURMAN East News

Marcel Reguła Emilia Krawczyk East News

Walczący o piłkę Marcel Reguła PAP/EPA





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