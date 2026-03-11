Mało który zespół zanotował tak dramatyczny start sezonu jak Piast Gliwice. Eksperyment z zatrudnieniem zagranicznego szkoleniowca zakończył się bardzo szybko. Sprowadzony przed sezonem Max Moelder miał ogromne problemy, czego efekty bardzo szybko były dostrzegalne w tabeli ligowej. Finalnie Szwed został zwolniony z Piasta 23 października, gdy jego drużyna znajdowała się na dnie tabeli Ekstraklasy.

Moelder z 11 spotkań wygrał zaledwie dwa, co wpędziło Piasta w bardzo trudną sytuację. Rolę "strażaka" powierzono Danielowi Myśliwcowi, szkoleniowcowi znanemu dotychczas głównie z pracy w Widzewie Łódź. 40-latek już teraz może poszczycić się korzystniejszym bilansem od swojego poprzednika.

Piast złapał drugi oddech i aktualnie balansuje na granicy strefy spadkowej. Gliwiczanom zdarzają się przebłyski. Takimi z pewnością były dwie wygrane z rzędu nad Legią Warszawa, a także pokonanie Lecha Poznań. W ostatni weekend Piast uległ 1:3 Zagłębiu Lubin, nowemu liderowi Ekstraklasy.

Koszmar podpory Piasta Gliwice. To najprawdopodobniej będzie koniec sezonu gwiazdora

Piast znajduje się w centrum walki o utrzymanie. Różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi drużynami są minimalne, więc każde rozstrzygnięcie jest w tym momencie realne. W takiej sytuacji Gliwiczanie otrzymali prawdziwy cios. Więcej o tej sprawie pisze dziennikarz "Piłki Nożnej" Paweł Gołaszewski.

W tym tygodniu bardzo poważnej kontuzji kolana doznał Frantisek Plach. Stan zdrowia Słowaka jest poważny, nie jest wykluczone nawet zerwanie więzadła krzyżowego. To oczywiście oznacza koniec sezonu dla jednej z największych gwiazd Piasta, a dla samego zespołu gigantyczne osłabienie na finiszu walki o ligowy byt.

Pozycja Placha w Piaście od lat jest niezaprzeczalna, co w tym momencie jest bardzo dużym problemem dla klubu. Na ten moment alternatywą dla Słowaka jest 32-letni Karol Szymański, który w tym sezonie zagrał tylko we dwóch spotkaniach Pucharu Polski, a po raz ostatni w Ekstraklasie wystąpił ponad dwa lata temu - 1 marca 2024 roku w starciu z Ruchem Chorzów. Prócz Szymańskiego do rozgrywek zgłoszony jest jeszcze 18-letni Jakub Grelich, wcielony do kadry zespołu niewiele ponad miesiąc temu.

Sytuacja kadrowa Piasta szalenie się skomplikowała. Gołaszewski nie wyklucza, że Gliwiczanie będą musieli skorzystać z tzw. transferu medycznego. Wśród rozpatrywanych kandydatów ma znajdować się kilku golkiperów, głównie Polaków.

Piast Gliwice w najbliższy weekend zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Spotkanie to zostanie rozegrane w sobotę 14 marca o godzinie 14:45.

Frantisek Plach Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Getty Images

Piast Gliwice jest w tym momencie najsłabszym zespołem w Ekstraklasie. Lada moment może zmienić trenera Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Frantisek Plach, bramkarz Piasta Gliwice Paweł Czado INTERIA.PL

