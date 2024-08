Media: Były gracz Barcelony w polskiej Ekstraklasie. Wygrał kiedyś Ligę Mistrzów

Szykuje się prawdziwa transferowa bomba w PKO BP Ekstraklasie - i to taka, którą odpali jeden z beniaminków, Motor Lublin. Według najnowszych medialnych doniesień ekipę ze wschodu kraju ma bowiem zasilić... były zawodnik FC Barcelona, który z "Dumą Katalonii" wygrywał mistrzostwo Hiszpanii oraz puchar Ligi Mistrzów. Nie ulega wątpliwości, że - jeśli jego przenosiny naprawdę dojdą do skutku - to będzie to jedno z najciekawszych wzmocnień w polskiej piłce w ostatnich latach.