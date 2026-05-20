Media: Bójka w Ekstraklasie. Dwóch na jednego. Dyrektor z bratem kontra trener

"Ktoś chyba pomylił miesiące. XTB KSW 119 w Radomiu odbędzie się 20 czerwca. Słyszę, że do walki doszło już dziś, 20… maja. Najpierw Antonio vs Bruno. A potem już freaki 1 vs 2. Antonio & Emanuel vs Bruno" - post o takiej treści na platformie X zamieścił Mateusz Borek.

Od tego wszystko się zaczęło. Dla niezorientowanych odbiorów wpis mógł być nie do końca czytelny. Media szybko podłapały temat i pospieszyły z właściwą interpretacją.

Skandal w Radomiu. Media: Bójka trenera z dyrektorem sportowym i... jego bratem. Standardy Ekstraklasy?

Jak donosi "Fakt", do rękoczynów doszło w środę między pierwszym trenerem Bruno Baltazarem a dyrektorem sportowym Antoniem Ribeiro. Do bójki miał dołączyć brat tego drugiego, Emanuel Ribeiro - asystent... Baltazara. Brak doniesień o efekcie starcia, ale z zamieszczonej relacji wynika, że portugalski trener znalazł się w mocno niekomfortowym położeniu.

Dwóch na jednego. To już rzeczywiście, jak pisze Borek, kategoria "freak". Jeśli doniesienia się potwierdzą, ekstraklasowe standardy po raz kolejny zostały zdegradowane do rzadko spotykanego poziomu. I tak się składa, że po raz kolejny w Radomiu.

W trakcie trwającego sezonu jeden z zagranicznych graczy Radomiaka został oskarżony przez mieszkankę miasta o gwałt. Klub zawiesił go w prawach zawodnika. Ostatecznie piłkarz został oczyszczony z zarzutów i odzyskał dobre imię.

Ale o radomskim klubie znów zrobiło się głośno w marcu tego roku. Na terenie stadionu doszło do fizycznej konfrontacji trenera Goncalo Feio z radnym miejskim Dariuszem Wójcikiem. W efekcie incydentu szkoleniowiec pożegnał się z klubem.

Wygląda na to, że po dwóch miesiącach mamy kolejny tego typu incydent. Jeszcze raz w Radomiu i znów z udziałem pierwszego szkoleniowca. Klub nie odniósł się jeszcze do medialnych doniesień w oficjalnym komunikacie.

Radomiak zakończy bieżący sezon wyjazdowym meczem z Górnikiem Zabrze w najbliższą sobotę. Utrzymanie w Ekstraklasie zespół Baltazara ma już zapewnione. Obecnie plasuje się na 9. lokacie w tabeli z sześcioma punktami przewagi nad strefą spadkową.

Bruno Baltazar Piotr Matusewicz Newspix.pl

Antonio Ribeiro Igor Jakubowski Newspix.pl

Emanuel Ribeiro Igor Jakubowski Newspix.pl





