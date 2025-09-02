Partner merytoryczny: Eleven Sports

Media: Ależ transfer Jagiellonii Białystok. Z LaLiga prosto do Ekstraklasy

Tomasz Chabiniak

Sergio Lozano opuszcza Levante po tym, jak klub wyrejestrował go z rozgrywek LaLiga i wypożyczył innego pomocnika z Athletiku. Zamiast gry w Pogoni Szczecin, którą typowano jako możliwy kierunek, Hiszpan dołączy do Jagiellonii Białystok. Lozano to wychowanek Villarrealu, który rozegrał aż 109 spotkań w drugiej lidze hiszpańskiej.

W poniedziałek nieoczekiwanie pojawiły się informacje o przejściu do Ekstraklasy hiszpańskiego pomocnika Levante Sergio Lozano. 26-latek rozwiązał kontrakt ze swoim klubem, po tym jak został wyrejestrowany przez swój klub z rozgrywek LaLiga. "Żaby" wypożyczyły z Athletiku Unaia Vencedora i uznały, że nie potrzebują już Lozano. Kierunek obrany przez tego ostatniego może zaskakiwać.

O całej sprawie poinformował German Munoz z programu "El Chiringuito de Jugones".

We wtorek ten sam dziennikarz podał konkretny zespół, do jakiego dołączy ten zawodnik. Niektórzy zastanawiali się, czy nie chodzi o Pogoń Szczecin, która szuka zawodnika do linii pomocy. Padło jednak na Jagiellonię Białystok.

Sergio Lozano przejdzie do Jagiellonii Białystok. Ma 109 meczów w Segunda Division

Lozano grał w Levante przez ostatnie poprzednie sezony. W tej kampanii zdołał rozegrać dla "Los Granotas" tylko 11 minut. To był jego jedyny moment w LaLiga - jego doświadczenie bazuje na 109 meczach w Segunda Division, czyli zapleczu najwyższego poziomu rozgrywkowego.

Jest wychowankiem Villarrealu. Występował dla drużyn z akademii "Żółtej Łodzi Podwodnej" w latach 2011-2023 z wyjątkiem jesieni 2020 roku, gdy został wypożyczony do Cartageny.

Transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro. Gra głównie jako "ósemka" lub "dziesiątka", okazjonalnie występował na lewym skrzydle.

