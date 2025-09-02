Media: Ależ transfer Jagiellonii Białystok. Z LaLiga prosto do Ekstraklasy

W poniedziałek nieoczekiwanie pojawiły się informacje o przejściu do Ekstraklasy hiszpańskiego pomocnika Levante Sergio Lozano. 26-latek rozwiązał kontrakt ze swoim klubem, po tym jak został wyrejestrowany przez swój klub z rozgrywek LaLiga. "Żaby" wypożyczyły z Athletiku Unaia Vencedora i uznały, że nie potrzebują już Lozano. Kierunek obrany przez tego ostatniego może zaskakiwać.

O całej sprawie poinformował German Munoz z programu "El Chiringuito de Jugones".

We wtorek ten sam dziennikarz podał konkretny zespół, do jakiego dołączy ten zawodnik. Niektórzy zastanawiali się, czy nie chodzi o Pogoń Szczecin, która szuka zawodnika do linii pomocy. Padło jednak na Jagiellonię Białystok.

Sergio Lozano przejdzie do Jagiellonii Białystok. Ma 109 meczów w Segunda Division

Lozano grał w Levante przez ostatnie poprzednie sezony. W tej kampanii zdołał rozegrać dla "Los Granotas" tylko 11 minut. To był jego jedyny moment w LaLiga - jego doświadczenie bazuje na 109 meczach w Segunda Division, czyli zapleczu najwyższego poziomu rozgrywkowego.

Jest wychowankiem Villarrealu. Występował dla drużyn z akademii "Żółtej Łodzi Podwodnej" w latach 2011-2023 z wyjątkiem jesieni 2020 roku, gdy został wypożyczony do Cartageny.

Transfermarkt wycenia go na 1,5 miliona euro. Gra głównie jako "ósemka" lub "dziesiątka", okazjonalnie występował na lewym skrzydle.

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda East News

Adrian Siemieniec Foto Olimpik AFP