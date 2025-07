Legia Warszawa jako pierwszy polski klub rozpocznie zmagania w europejskich pucharach w sezonie 2025/26. Zdobywca Pucharu Polski na samym początku zmierzy się z kazachskim FK Aktobe. Bez względu na wynik dwumeczu, kolejnym rywalem "Wojskowych" na pewno będzie czeski klub. W przypadku wyeliminowania Aktobe, w ramach II rundy Legia zmierzy się z Banikiem Ostrawa. Jeżeli jednak stołecznemu klubowi przydarzy się wpadka, to na "pocieszenie" czeka ich Liga Konferencji i ciężki dwumecz ze Spartą Praga.

Zbliżająca się potyczka Legii z FK Aktobe nie jest pierwszym w historii starciem obydwu drużyn. Poprzednim razem miało to miejsce w sezonie 2014/15. Sezonie, będącym jednym z dziwniejszych, biorąc pod uwagę historię występów polskich klubów w Europie.

Świeżo po wywalczeniu mistrzostwa Polski drużyna prowadzona przez Henninga Berga start w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpoczęła bardzo blado. Na Łazienkowską przyjechał irlandzki St Patrick's Athletic i obraz po pierwszym meczu był mało optymistyczny. Legia przez ponad połowę meczu musiała gonić wynik po trafieniu Christy'ego Fagana. Udało się to dopiero w doliczonym czasie gry za sprawą Miroslava Radovicia. Tydzień później nie było jednak żadnych wątpliwości - pewne 5:0 i awans do III rundy. Warto wspomnieć, że trzy z pięciu goli padły w ostatnich dziesięciu minutach regulaminowego czasu gry.

Tydzień później poprzeczka była ustawiona zdecydowanie wyżej. Do Warszawy przyjechał bowiem Celtic - uznana marka w europejskiej piłce, stały bywalec faz grupowych Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Status klubu, przewaga pod kątem finansowym, a także początek pierwszego meczu nie stawiały Legii w korzystnym położeniu. Ówczesny mistrz Szkocji wyszedł na prowadzenie już w 8. minucie. To, co wydarzyło się aż do ostatniego gwizdka sędziego Pola van Boekela przeszło do historii współczesnych występów polskich klubów w europejskich pucharach.

Szkocki koszmar Legii

Legia zaprezentowała się znakomicie i wręcz rozbiła wyżej notowanego rywala. Zwycięstwo 4:1, a także i sam styl gry, zrobiło piorunujące wrażenie na wszystkich. Co lepsze, zwycięstwo "Wojskowych" powinno być zdecydowanie bardziej okazałe. Dwóch (!) rzutów karnych w drugiej połowie nie wykorzystał Ivica Vrdoljak. Rewanż w Edynburgu potwierdził przewagę sportową mistrza Polski. Zwycięstwo 2:0 w Szkocji sprawiło, że bardzo szybko myśli kibiców przekierowały się w stronę Słowenii. Ostatnim rywalem w walce o upragnioną fazę grupową Champions League miał być NK Maribor. Rywal co prawda solidny, ale jak najbardziej do przeskoczenia.

Problem w tym, że do takiego dwumeczu nigdy nie doszło. O wszystkim nie zadecydowała dyspozycja czysto sportowa, a jeden błąd formalny. W 87. minucie, w momencie gdy losy dwumeczu były już niezaprzeczalnie rozstrzygnięte, trener Berg wprowadza na boisko Bartosza Bereszyńskiego. Z pozycji sportowej zmiana bez jakiegokolwiek znaczenia.

Bereszyński w tym spotkaniu nie miał jednak prawa zagrać. By poznać powody, trzeba cofnąć się do poprzedniego sezonu i meczu Ligi Europy z cypryjskim Apollonem. Bereszyński w tym spotkaniu zobaczył czerwoną kartkę za uderzenie swojego przeciwnika. UEFA zdyskwalifikowała Polaka za ten czyn na trzy spotkania. I teoretycznie wydawałoby się, że wszystko jest w porządku - Bereszyński nie zagrał w obu spotkaniach z mistrzem Irlandii oraz pierwszej potyczce z Celticiem. Tutaj ujawnia się potężny błąd pracowników Legii - by zawodnik "odcierpiał" karę zawieszenia, musi być zgłoszony do rozgrywek. A Bereszyńskiego zabrakło na takiej liście na spotkania II rundy. Europejska Federacja Piłkarska nie okazała litości i już następnego dnia poinformowała o ukaraniu Legii walkowerem. To przekreśliło marzenia o wielkim sukcesie.

Mecz z Aktobe przepustką do fazy grupowej

Taki, a nie inny rozwój sytuacji musiał wywołać ogromne zamieszanie w klubie - nie tylko w gabinetach, ale również i w piłkarskiej szatni. Czasu na rozdrapywanie tej sprawy jednak nie było. Legii wciąż pozostała Liga Europy, w której jedyną przeszkodą przed awansem do grupy był FK Aktobe. Kazachowie wywodzili się z tych samych rozgrywek, odpadając w III rundzie ze Steauą Bukareszt.

Znajdująca się w trudnym położeniu Legia dała radę. Pierwszy mecz w Kazachstanie zakończony został jednobramkową wygraną po trafieniu Ondreja Dudy. W rewanżu na własnym terenie mistrz Polski przypieczętował drugi z rzędu awans do fazy grupowej Ligi Europy. Bramki w Warszawie strzelali Michał Kucharczyk i Ivica Vrdoljak ... z rzutu karnego.

Legia Warszawa jest klubem od zawsze będącym na językach wszystkich kibiców w całej Polsce. Po kompromitującej wpadce z występem Bereszyńskiego stołeczny klub nie miał najlepszej prasy. Piłkarze jednak udźwignęli temat, a dwumecz z Aktobe na pewno pomógł w odzyskaniu pewności siebie.

Świetna postawa w grupie i lekcja pokory od Ajaxu

Faza grupowa zakończyła się dla Legii w najlepszy możliwy sposób. Bardzo dobrze było już po trzech pierwszych kolejkach. Skromne wygrane w stosunku 1:0 z Lokeren, Trabzonsporem i Metalistem Charków sprawiły, że mistrz Polski był na pole position w kontekście gry w fazie pucharowej. Awans udało się przypieczętować na swoim terenie, wygrywając 2:1 w rewanżu z Ukraińcami. I nawet porażka z Lokeren nie pokrzyżowała planów. Dzięki wygraniu u siebie 2:0 z Trabzonsporem w ostatniej kolejce Legia przypieczętowała pierwsze miejsce w grupie.

Zwycięstwo w swojej grupie nie uchroniło Legii od trafienia na szalenie mocnego przeciwnika. W gronie potencjalnych rywali byli wówczas m.in. Liverpool, Napoli, Tottenham czy Sevilla. Z drugiej strony można było trafić znacznie lżej, np. na Young Boys Berno, Guingamp czy ... Celtic.

Można powiedzieć, że Legii trafił się scenariusz pośredni. Losowanie zdecydowało, że o awans do 1/8 finału Ligi Europy Legia mierzyła się z Ajaxem. Walki jednak zbyt dużo nie było, a zadbał o to Arkadiusz Milik. Rozpoczynający swoją świetną passę w Amsterdamie reprezentant Polski najpierw dał Ajaxowi wygraną w Holandii, a przy Łazienkowskiej boleśnie ukarał Legię.

Porażka 0:1 na wyjeździe, mając w perspektywie mecz u siebie (chociaż bez udziału kibiców, co było pokłosiem jednej z wielu kar od UEFA), nie brzmiała tragicznie. Rewanż był jednak bolesną weryfikacją zespołu Berga. Losy awansu nieodwracalnie rozstrzygnęły się już w pierwszych 45 minutach. Dublet Milika, a także bramka Nicka Viergevera przesądziły o wszystkim.

Jak na standardy polskich klubów Legia zaliczyła bardzo udany start w europejskich pucharach. A jak im szło w kraju? Jak to zazwyczaj bywa, różnie. Główną osią akcji była walka z Lechem Poznań o dwa tytuły. W Pucharze Polski udało się przechytrzyć Poznaniaków, dzięki czemu "Legioniści" zdobyli to trofeum. W Ekstraklasie to już się nie udało. Po 37 kolejkach Lech zgarnął mistrzowski tytuł, mając tylko punkt przewagi nad drugą Legią.

Mecz Legii z Aktobe już w czwartek

Pierwsze spotkanie Legii z Aktobe zostanie rozegrane już w najbliższy czwartek 10 lipca o godzinie 21:00. Rewanż w Kazachstanie odbędzie się tydzień później, a pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 18:00. Relację z obu spotkań będzie można śledzić na łamach Interia Sport.

Piłkarze Legii Warszawa Andrzej Iwanczuk /Reporter East News

Losowanie Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Europy FABRICE COFFRINI / AFP AFP