Męczarnie dla kibiców. Godzina bez celnego strzału

Trzy niezbyt mocne celne uderzenia, które nie mogły zrobić krzywdy bramkarzom, to cały dorobek pierwszego meczu dwunastej kolejki ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice i Pogonią Szczecin. Goście nie zrobili właściwie nic, by doskoczyć do ligowej czołówki, z kolei gospodarze nie byli w stanie zaskoczyć defensywy rywali. W efekcie mecz zasłużenie zakończył się bez bramek.