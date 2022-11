Mecz o uratowanie sezonu. Rozstrzygną rzuty karne?

Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, ale historia w piłce nożnej jest niezmiernie ważna. W Pucharze Polski Lechia Gdańsk do tej pory potykała się z Legią Warszawa dziewięć razy, tylko raz okazując się lepszym - był to mecz w sezonie 1952 - 70 lat temu. Najbardziej zacięte z dotychczasowych starć odbyło się 24 sierpnia 1975 r.