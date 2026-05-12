Przed nami zostały już tylko ostatnie akordy sezonu 2025/2026. Zarówno w polskiej Ekstraklasie, jak i najsilniejszych ligach w Europie, kolejne drużyny sięgają powoli po tytuł dla najlepszej drużyny. W naszym kraju najbliższej tego celu jest Lech Poznań.

"Kolejorz" ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania, jednak zanim przystąpi do potyczki z Radomiakiem, trener Niels Fredriksen ponownie musiał wykreślić ze swoich planów taktycznych jednego z zawodników.

- Antonio Milić nie zagra w dwóch ostatnich meczach tego sezonu. Obrońca Kolejorza podczas spotkania z Arką Gdynia uszkodził mięsień przywodziciela, a jego przerwa od gry potrwa od 4 do 6 tygodni - przekazał poznański klub w mediach społecznościowych.

Po wykonaniu dokładnych badań po spotkaniu okazało się, że kontuzja Chorwata wykluczy go z udziału w obu ostatnich spotkaniach tego sezonu. Wykonany w minionych dniach rezonans wykazał, że dwukrotnego mistrza Polski z Kolejorzem czeka bowiem od czterech do sześciu tygodni przymusowej przerwy od gry. Antonio, życzymy jak najszybszego powrotu do pełni zdrowia!

Środkowy obrońca w tym sezonie był filarem defensywy Lecha Poznań, występując łącznie w 35. meczach we wszystkich rozgrywkach (24 mecze w Ekstraklasie), co przełożyło sie na aż 2801 minut (1990 w lidze).

Zanim Lech Poznań przystąpi do meczu z Radomiakiem 16 maja, bardzo duże znaczenie będzie miało jutrzejsze starcie Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Oba zespoły mają obecnie na swoim koncie 49 punktów - o 7 mniej od Lecha. W podobnej sytuacji jest Górnik Zabrze, który również ma 49 punktów i jutro zmierzyć się będzie z Arką Gdynia.

W przypadku wygranej "Medalików" lub "Jagi", "Kolejorz" i tak może zagwarantować sobie mistrzostwo w następnej kolejce. Najpierw ekipa Nielsa Fredriksena zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem, a 23 maja przed własną publicznością podejmie Wisłę Płock.

