Mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań to bez wątpienia hit 28. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oba kluby walczą o czołowe lokaty w lidze. Przed pierwszym gwizdkiem "Wojskowi" byli wiceliderami, natomiast "Kolejorz" zajmował trzecie miejsce, którego musi bronić przed rozpędzającą się Pogonią Szczecin .

Legia - Lech: Mecz przerwany po sześciu minutach

Arbiter liniowy próbował dojść do pełni sprawności, ale szybko okazało się to niemożliwe. W tej sytuacji Borkowski postanowił opuścić murawę i udać się do szatni. Oddał chorągiewkę Marcinowi Kochankowi, który pierwotnie pełnił rolę sędziego technicznego. Cała akcja zajęła około czterech minut i w dziesiątej spotkanie wznowiono.