Mecz Legii nagle odwołany. Rywale odmówili gry. Podano kuriozalny powód

W minioną niedzielę Legia Warszawa po raz pierwszy w tym roku wydostała się ze strefy spadkowej. Był to efekt wygranej potyczki z Cracovią (1:0). Dzień później... stołeczny zespół ponownie znalazł się jednak pod kreską.

Kolejna szansa na poprawę pozycji nadarzy się już w piątek. Wieczorem warszawian czekają wyjazdowe derby Mazowsza z Radomiakiem. Już teraz wiadomo jednak, że dalsze plany na nadchodzący weekend zespół Marka Papszuna będzie musiał mocno skorygować.

Polonia Bytom odwołuje przyjazd do Warszawy. Legia zostaje bez sparingpartnera. "Chaos organizacyjny"

Na sobotę planowano grę kontrolną z Polonią Bytom. Do konfrontacji miało dojść na bocznym boisku przy Łazienkowskiej. Do występu sposobili się przede wszystkim ci zawodnicy, którzy w bieżącym sezonie zaliczyli w Ekstraklasie niewiele minut.

Do spotkania jednak nie dojdzie. Bytomianie poinformowali, że nie pojawią się w Warszawie. To oznacza, że w najbliższy weekend nie rozegrają żadnego meczu. Ich ligowa potyczka z Wieczystą Kraków została wcześniej przełożona (powodem stan murawy na obiekcie w Sosnowcu).

"Niestety do meczu nie dojdzie ze względu na chaos organizacyjny po stronie Polonii, której władze w ostatniej chwili zmieniły zdanie i odwołały przyjazd zespołu do Warszawy" - czytamy w serwisie Legia.net, który poinformował o odwołaniu sparingu.

I-ligowiec nie wybiera się do stolicy, mimo że Legia zaoferowała pokrycie części kosztów logistycznych.

"Wojskowi" w czwartek po południu wyruszyli do Radomia. Po piątkowym meczu część zespołu dostanie wolne. Reszta piłkarzy zamelduje się na treningu wyrównawczym.

W bieżącym roku Polonia spisuje się na zapleczu Ekstraklasy fatalnie. Nie wygrała jeszcze meczu, notując remis i cztery porażki. Słabiej - jedynie pod względem bilansu bramek - poczyna sobie tylko zamykający tabelę GKS Tychy.

Tymczasem Legii wystarczy remis w starciu z Radomiakiem, by ponownie czmychnąć ze strefy spadkowej. W rundzie jesiennej warszawianie rozbili derbowego rywala 4:1. To ich najokazalszy triumf w tym sezonie.

Rafał Augustyniak (z lewej) i Mileta Rajović celebrują zdobycie bramki w niedzielnej potyczce z Cracovią (1:0) MACIEJ GRONAU/FOTOPYK Newspix.pl

Marek Papszun Piotr Matusewicz East News

Kibice Legii Warszawa MACIEJ GRONAU/FOTOPYK Newspix.pl

W której reprezentacji powinien grać Wojciech Mońka? Eksperci nie byli zgodni. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport