Mecz Legii nagle odwołany. Rywale odmówili gry. Podano kuriozalny powód
Nie dojdzie do skutku planowana na najbliższą sobotę gra kontrolna pomiędzy Legią Warszawa a Polonią Bytom. Mimo że kwestie organizacyjne były już zapięte na ostatni guzik, ekipa z Górnego Śląska niespodziewanie zrezygnowała z przyjazdu do stolicy. Drużyna Marka Papszuna nie będzie awaryjnie szukać innego sparingpartnera. Dzień wcześniej rozegra w Ekstraklasie derby Mazowsza na obiekcie Radomiaka.
W minioną niedzielę Legia Warszawa po raz pierwszy w tym roku wydostała się ze strefy spadkowej. Był to efekt wygranej potyczki z Cracovią (1:0). Dzień później... stołeczny zespół ponownie znalazł się jednak pod kreską.
Kolejna szansa na poprawę pozycji nadarzy się już w piątek. Wieczorem warszawian czekają wyjazdowe derby Mazowsza z Radomiakiem. Już teraz wiadomo jednak, że dalsze plany na nadchodzący weekend zespół Marka Papszuna będzie musiał mocno skorygować.
Polonia Bytom odwołuje przyjazd do Warszawy. Legia zostaje bez sparingpartnera. "Chaos organizacyjny"
Na sobotę planowano grę kontrolną z Polonią Bytom. Do konfrontacji miało dojść na bocznym boisku przy Łazienkowskiej. Do występu sposobili się przede wszystkim ci zawodnicy, którzy w bieżącym sezonie zaliczyli w Ekstraklasie niewiele minut.
Do spotkania jednak nie dojdzie. Bytomianie poinformowali, że nie pojawią się w Warszawie. To oznacza, że w najbliższy weekend nie rozegrają żadnego meczu. Ich ligowa potyczka z Wieczystą Kraków została wcześniej przełożona (powodem stan murawy na obiekcie w Sosnowcu).
"Niestety do meczu nie dojdzie ze względu na chaos organizacyjny po stronie Polonii, której władze w ostatniej chwili zmieniły zdanie i odwołały przyjazd zespołu do Warszawy" - czytamy w serwisie Legia.net, który poinformował o odwołaniu sparingu.
I-ligowiec nie wybiera się do stolicy, mimo że Legia zaoferowała pokrycie części kosztów logistycznych.
"Wojskowi" w czwartek po południu wyruszyli do Radomia. Po piątkowym meczu część zespołu dostanie wolne. Reszta piłkarzy zamelduje się na treningu wyrównawczym.
W bieżącym roku Polonia spisuje się na zapleczu Ekstraklasy fatalnie. Nie wygrała jeszcze meczu, notując remis i cztery porażki. Słabiej - jedynie pod względem bilansu bramek - poczyna sobie tylko zamykający tabelę GKS Tychy.
Tymczasem Legii wystarczy remis w starciu z Radomiakiem, by ponownie czmychnąć ze strefy spadkowej. W rundzie jesiennej warszawianie rozbili derbowego rywala 4:1. To ich najokazalszy triumf w tym sezonie.