Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań - Lechia Gdańsk. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań w tym sezonie broni mistrzostwa Polski. Po rundzie jesiennej "Kolejorz" wciąż ma na to szanse. Choć przerwę zimową spędził na ósmym miejscu w tabeli, to traci ledwie cztery punkty do liderującej Wisły Płock i ma jeszcze jeden mecz zaległy.

W pierwszym spotkaniu po wznowieniu rozgrywek "Kolejorz" zmierzy się z 13. w tabeli Lechią Gdańsk. Po trudnym początku rozgrywek z pięcioma ujemnymi punktami Gdańszczanie zdołali wydostać się ze strefy spadkowej, choć po 18. kolejkach mieli taki sam dorobek, jak 16. GKS Katowice. Oba zespoły zgromadziły po 20 "oczek", podobnie jak Piast Gliwice i Widzew Łódź.

W rundzie jesiennej Lech i Lechia zagrały ze sobą w ramach 2. kolejki. Po szalonym meczu 4:3 wygrał "Kolejorz", który wszystkie cztery bramki zdobył w drugiej połowie. Natomiast jeśli chodzi o poprzednich pięć konfrontacji, to trzy razy górą byli piłkarze Lecha, a dwa razy Lechii. Co warte zaznaczenia, Gdańszczanie czekają na zwycięstwo w Poznaniu już bardzo długo, bo od 2018 roku.

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ 3 Sport. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

