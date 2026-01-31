Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań zagra z Lechią Gdańsk w 19. kolejce PKO BP Ekstraklasy. "Kolejorz" zremisował dwa ostatnie spotkania w lidze i dziś z pewnością będzie chciał wreszcie zgarnąć komplet punktów. O której godzinie gra Lech dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dynamiczny moment meczu piłkarskiego, podczas którego zawodnicy dwóch drużyn walczą o piłkę głową w polu karnym, otoczeni żywo reagującą publicznością na trybunach.
W szalonym meczu 2. kolejki Ekstraklasy Lech Poznań pokonał na wyjeździe Lechię Gdańsk 4:3Fot. TOMASZ RULSKI / 058sport.plNewspix.pl

Mecz Lech Poznań - Lechia Gdańsk w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Lech Poznań w tym sezonie broni mistrzostwa Polski. Po rundzie jesiennej "Kolejorz" wciąż ma na to szanse. Choć przerwę zimową spędził na ósmym miejscu w tabeli, to traci ledwie cztery punkty do liderującej Wisły Płock i ma jeszcze jeden mecz zaległy.

W pierwszym spotkaniu po wznowieniu rozgrywek "Kolejorz" zmierzy się z 13. w tabeli Lechią Gdańsk. Po trudnym początku rozgrywek z pięcioma ujemnymi punktami Gdańszczanie zdołali wydostać się ze strefy spadkowej, choć po 18. kolejkach mieli taki sam dorobek, jak 16. GKS Katowice. Oba zespoły zgromadziły po 20 "oczek", podobnie jak Piast Gliwice i Widzew Łódź.

W rundzie jesiennej Lech i Lechia zagrały ze sobą w ramach 2. kolejki. Po szalonym meczu 4:3 wygrał "Kolejorz", który wszystkie cztery bramki zdobył w drugiej połowie. Natomiast jeśli chodzi o poprzednich pięć konfrontacji, to trzy razy górą byli piłkarze Lecha, a dwa razy Lechii. Co warte zaznaczenia, Gdańszczanie czekają na zwycięstwo w Poznaniu już bardzo długo, bo od 2018 roku.

