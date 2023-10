Mecz ekstraklasy zagrożony. Interwencja strażaków. Jest informacja z klubu

W Łodzi od kilkunastu godzin pada deszcz i według prognoz nie przestanie. Rano na obiekcie Widzewa byli strażacy, by wypompować wodę, która dostała się do pomieszczeń na stadionie. Na razie władze klubu zapewniają, że spotkanie dwunastej kolejki ekstraklasy z Ruchem Chorzów dojdzie do skutku.