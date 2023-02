Mecz Górnika z Lechią rozpoczął się punktualnie o 17:30. Przez cały dzień w Zabrzu była dobra pogoda i wydawało się, że wszystko, co najgorsze, spotkało Ekstraklasę w piątek. Nic bardziej mylnego! Kiedy tylko piłkarze wybiegli na boisko, aura zaczęła płatać figle.

Najpierw śnieg tylko prószył, ale z minuty na minutę opady były coraz intensywniejsze. W końcu doszło do śnieżycy, a widoczność spadła niemal do zera. Sędzia Damian Sylwestrzak podjął po około 25 minutach decyzję o przerwaniu meczu. Piłkarze obu drużyn zeszli do szatni.