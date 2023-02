Atak zimy niemal w całej Polsce. Śnieg zasypał wiele miast

Do meczu jednak nie dojdzie, bo Płock, jak zresztą większą część Polski, zaskoczył nagły atak zimy. System podgrzewania murawy nie był w stanie poradzić sobie z coraz grubszą warstwą białego puchu, próby odśnieżania też nie dawały rezultatów. Mający prowadzić to spotkanie Karol Arys ze Szczecina, dla którego byłby to debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej, zaprosił więc na środek boiska trenerów i kapitanów obu zespołów. - Mówił, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc chciał usłyszeć zdanie obu ekip - powiedział Interii Piotr Leśniowski, rzecznik prasowy Warty. Piłkarze i trenerzy też byli zdania, że w takich warunkach rozegranie meczu nie ma sensu. Zostało więc ono odwołane.

Wisła Płock - Warta Poznań. Kiedy dojdzie do powtórki?

Drugi termin na rozegranie tego meczu nie został jeszcze ustalony, ale nie ma możliwości, by odbył się on np. w sobotę. Firma produkująca sygnał telewizyjny przenosi bowiem cały swój sprzęt do Zabrza - tam w sobotę o godz. 17.30 Górnik ma się zmierzyć z Lechią. Zresztą najprawdopodobniej w Płocku i tak by się niewiele zmieniło.