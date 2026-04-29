Marek Papszun zareagował na odejście gwiazdy. Jego słowa mocno zaskakują

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Dla Legii Warszawa piątkowe spotkanie z Widzewem Łódź może być kluczowe w walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Tuż przed "meczem o sześć punktów" Radovan Pankov ogłosił swoje odejście z klubu. O tej sytuacji na konferencji prasowej wypowiedział się trener Legii Marek Papszun. Szkoleniowiec nie gryzł się w język, wprost pokazując jak przebiega jego współpraca z osobami zarządzającymi klubem.

Marek Papszun w czarnej czapce z logo Legii Warszawa, okularach i kurtce klubowej na tle stadionu.
Marek Papszun

Najbliższe tygodnie będą sądne dla Legii Warszawa oraz jej trenera Marka Papszuna. "Wojskowi" po katastrofalnej jesieni co prawda pod wodzą nowego szkoleniowca uporali się z ogromnym kryzysem, lecz osiągnięte wyniki wciąż nie dały im stabilności oraz utrzymania w Ekstraklasie.

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Legia zajmuje 15. miejsce w tabeli i ma tylko punkt przewagi nad Widzewem Łódź, zespołem zajmującym najwyższe z miejsc oznaczających relegację do niższej ligi. Niewykluczone, że to właśnie potyczka z wieloletnim przeciwnikiem okaże się rozstrzygająca w kontekście utrzymania. Odpowiedź na to pytanie poznamy już w najbliższy piątek.

Wynik sportowy nie ma jednak większego znaczenia w kontekście nadchodzących zmian kadrowych w klubie. W mediach aż huczy o kolejnych zawodnikach, którzy najprawdopodobniej odejdą z klubu. W przypadku jednego z nich sprawa jest już przesądzona.

Radovan Pankov ogłosił swoje odejście z Legii Warszawa. Marek Papszun mówi wprost: "Nie wiedziałem"

Dyrektor sportowy klubu Michał Żewłakow na antenie Canal+ Sport potwierdził, że Kacper Tobiasz najprawdopodobniej po zakończeniu sezonu odejdzie z Legii. Podobny los ma spotkań Bartosza Kapustkę, którym mają interesować się kluby z Kazachstanu. Ciekawie prezentuje się sytuacja Juergena Elitima, którego z Legii będzie próbował "wykraść" Widzew.

Krok dalej przed kolegami z zespołu poszedł Radovan Pankov. Serb we wtorek wydał specjalne oświadczenie w którym oznajmił kibicom swoją decyzję o odejściu z Legii. Jak informuje dziennikarz "Piłki Nożnej" Paweł Gołaszewski 30-latek wyjedzie najprawdopodobniej do Japonii, gdzie będzie mógł liczyć na znaczną podwyżkę wynagrodzenia.

Głos w tej sprawie na konferencji prasowej przed meczem z Widzewem zabrał Marek Papszun. Słowa szkoleniowca Legii bardzo zaskoczyły kibiców, bowiem ten wypalił, że nie wiedział nic o decyzji, którą ostatecznie podjął Pankov. Po chwili w wymowny sposób odniósł się do swoich "kompetencji" w kontekście wypowiedzi o sytuacji kontraktowej jego piłkarzy.

- Uprzedzając kolejne pytania. Ja nie jestem osobą kompetentną żeby, jak widać jeśli nie wiedziałem że odchodzi, to nie jestem kompetentny żeby udzielać informacji na temat innych zawodników, bo ja w tych rozmowach nie uczestniczę. Często te decyzje, jak widać, zapadają trochę za moimi plecami. Ale też zawodnicy sami mają do tego prawo, bo części zawodnikom kończy się kontrakt i mogli te kontrakty podpisać w innym klubie i klub też o tym nie wie - skomentował Papszun.

Mecz Legii z Widzewem zostanie rozegrany w piątek 1 maja o godzinie 20:30. Relacja "na żywo" w serwisie Interia Sport.

