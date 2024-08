Po kampanii 2023/24 do klubu wrócił Marek Papszun. Yeboah spróbował manewru, który rok temu z pomocą agenta zrobił we Wrocławiu, czyli wymuszenia transferu, interesowała się nim bowiem Venezia. Zachowanie zawodnika nie spodobało się nowemu-staremu szkoleniowcowi, który zesłał go na mecz czwartoligowych rezerw. Przestał go widzieć w swoich planach. Uczestnik ostatniego Copa America podpisał już kontrakt z beniaminkiem Serie A.