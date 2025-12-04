Powoli do końca zmierza saga związana z przenosinami Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Po tym, jak jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że "Wojskowi" są dogadani z trenerem na przeszkodzie stanęła jedynie kwestia wykupu go z Rakowa. Według wielu źródeł te nie idą zbytnio po myśli przedstawicieli ekipy z Warszawy, a Papszun dalej pozostaje w Rakowie.

Niebawem jednak może dojść do przełomu, bowiem jak poinformowała Interia, klub dogadał się już z Polonią Bytom ws. wykupu następcy 51-latka, Łukasza Tomczyka. Wszystko ma stać się faktem jeszcze w najbliższym czasie. Takie informacje mogą oznaczać, że odejście Papszuna to również jedynie kwestia czasu.

Co ciekawe, trener już ma działać w kierunku zebrania odpowiedniego sztabu szkoleniowego. Zdaniem Łukasza Olkowicza wraz ze szkoleniowcem do Legii ma trafić aż 15 osób.

- Z Markiem Papszunem do Legii Warszawa w sztabie ma przyjść 15 osób - ujawnił w programie "Ofensywni".

Papszun usłyszał "nie". Padła odmowa

Co ciekawe, 51-latkowi miało zależeć na sprowadzeniu do aktualnie 14. drużyny PKO BP Ekstraklasy Patryka Czubaka, byłego trenera Widzewa Łódź. Ten jednak odmówił. Na tę chwilę jest prawą ręką Zeljko Sopicia w NK Osijek i wydaje się być tam zadowolony. Jak przekazał Olkowicz Papszun szuka odpowiednich osób do Legii w całym kraju.

Papszun chciał na asystenta Patryka Czubaka, czyli byłego trenera Widzewa, ale jemu dobrze jest w Chorwacji. Nie chciał iść do Legii jako asystent. Z tego, co słychać, to Papszun rekrutuje w całej Polsce, więc wchodzi do Legii na swoich warunkach

Najbliższy mecz Raków rozegra w niedzielę 7 grudnia z GKS Katowice. Legia natomiast w sobotę w Gliwicach zmierzy się z Piastem.

