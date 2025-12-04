Partner merytoryczny: Eleven Sports

Marek Papszun usłyszał "nie", koniec marzeń. Inny trener zostaje na swoim stanowisku

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zdaje się, że już bardzo blisko przenosin z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa jest Marek Papszun. Z każdym dniem poznajemy coraz więcej szczegółów w tej sprawie. Według informacji przekazanych przez Łukasza Olkowicza w programie "Ofensywni" szkoleniowiec kompletuje sztab szkoleniowy. Nie wszystko jednak pójdzie po jego myśli, bowiem jeden z trenerów mu odmówił.

Mężczyzna w okularach, ubrany w niebieską sportową kurtkę z emblematem i czapkę, stoi na tle rozmytego stadionu.
Marek PapszunMateusz Porzucek PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Powoli do końca zmierza saga związana z przenosinami Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Po tym, jak jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że "Wojskowi" są dogadani z trenerem na przeszkodzie stanęła jedynie kwestia wykupu go z Rakowa. Według wielu źródeł te nie idą zbytnio po myśli przedstawicieli ekipy z Warszawy, a Papszun dalej pozostaje w Rakowie.

Niebawem jednak może dojść do przełomu, bowiem jak poinformowała Interia, klub dogadał się już z Polonią Bytom ws. wykupu następcy 51-latka, Łukasza Tomczyka. Wszystko ma stać się faktem jeszcze w najbliższym czasie. Takie informacje mogą oznaczać, że odejście Papszuna to również jedynie kwestia czasu.

Co ciekawe, trener już ma działać w kierunku zebrania odpowiedniego sztabu szkoleniowego. Zdaniem Łukasza Olkowicza wraz ze szkoleniowcem do Legii ma trafić aż 15 osób.

- Z Markiem Papszunem do Legii Warszawa w sztabie ma przyjść 15 osób - ujawnił w programie "Ofensywni".

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Reprezentacja

Nowy rozdział w karierze Lewandowskiego? Selekcjoner nie ma wątpliwości. "Spodobałoby mu się"

Igor Szarek
Igor Szarek

    Papszun usłyszał "nie". Padła odmowa

    Co ciekawe, 51-latkowi miało zależeć na sprowadzeniu do aktualnie 14. drużyny PKO BP Ekstraklasy Patryka Czubaka, byłego trenera Widzewa Łódź. Ten jednak odmówił. Na tę chwilę jest prawą ręką Zeljko Sopicia w NK Osijek i wydaje się być tam zadowolony. Jak przekazał Olkowicz Papszun szuka odpowiednich osób do Legii w całym kraju.

    Papszun chciał na asystenta Patryka Czubaka, czyli byłego trenera Widzewa, ale jemu dobrze jest w Chorwacji. Nie chciał iść do Legii jako asystent. Z tego, co słychać, to Papszun rekrutuje w całej Polsce, więc wchodzi do Legii na swoich warunkach
    dodał.

    Najbliższy mecz Raków rozegra w niedzielę 7 grudnia z GKS Katowice. Legia natomiast w sobotę w Gliwicach zmierzy się z Piastem.

    FC Barcelona – Atletico Madryt. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

    Zobacz również:

    Manchester United - West Ham United
    Premier League

    Ważny triumf wymknął się Manchesterowi United. Klub Fabiańskiego zawalczył o ocalenie

    Paweł Czechowski
    Paweł Czechowski
    Trener drużyny piłkarskiej w niebieskiej kurtce z naszywką klubową i czapką stoi na stadionie. W tle widać zamazane trybuny oraz niewyraźnych kibiców.
    Marek PapszunMarcin Golba / NurPhoto AFP
    Trener w niebieskiej sportowej kurtce i czapce gestykuluje ręką, pokazując dwa palce, patrzy w stronę boiska z poważnym wyrazem twarzy.
    Marek PapszunAFP
    Mężczyzna z brodą w czarnej kurtce sportowej i bluzie z kapturem, z emblematem klubu piłkarskiego na piersi, stoi na tle rozmytych postaci i elementów stadionu.
    Patryk Czubak, były trener WidzewaWidzew Łódżmateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja