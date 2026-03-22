Marek Papszun trafił do szpitala. Ujawniają w dniu meczu z Rakowem Częstochowa

W 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa podejmie Raków Częstochowa. Akurat przed tak ważnym dla siebie meczem Marek Papszun podupadł na zdrowiu i nie był w stanie uczestniczyć w przygotowaniach zespołu ze stolicy Polski.

Choroba Marka Papszuna okazała się poważna na tyle, że do dziś nie wiadomo, czy trener będzie mógł poprowadzić swoją drużynę na stadionie w Warszawie.

Dla byłego wieloletniego trenera Rakowa Częstochowa spotkanie z dawnym pracodawcą jest z pewnością jednym z najważniejszych punktów sezonu. Można więc powiedzieć, że choroba zaatakowała go w wyjątkowo niekorzystnym momencie w kontekście zawodowym.

Obecność Papszuna na meczu z Rakowem nadal niepewna. Ujawniają, że konieczna była wizyta w szpitalu

Portal Legia.net w dniu meczu ujawnia, że Marek Papszun w miniony piątek trafił nawet do szpitala.

- Wciąż nie wiadomo, czy trener Papszun zdoła usiąść w niedzielę na ławce rezerwowych. W ostatnim tygodniu nie pojawiał się na treningach, nie brał udziału w przygotowaniach drużyny do meczu - wszystko przez chorobę jaka dopadła szkoleniowca - czytamy we wspomnianym serwisie.

- Jeszcze w piątek przebywał na badaniach w szpitalu. Z tego powodu klub nie zorganizował przedmeczowej konferencji prasowej, trener nie wziął też udziału w uroczystym otwarciu nowego sklepu klubowego - podaje Legia.net.

Decyzja ws. obecności Marka Papszuna na meczu z Rakowem Częstochowa ma zostać podjęta w godzinach popołudniowych. W tym momencie trwają kluczowe godziny dla sprawy.

Mecz ten jest dla Marka Papszuna bardzo ważny nie tylko dlatego, że rywalem jest Raków Częstochowa, czyli klub, który na przestrzeni wielu lat wprowadził on do polskiej elity i zdobył z nim mistrzostwo Polski.

Ważnym powodem jest również fakt, że Legia Warszawa pilnie potrzebuje punktów w ligowej tabeli. Podopieczni Marka Papszuna walczą o to, aby uniknąć spadku z Ekstraklasy. Ewentualne zwycięstwo z Rakowem w tym kontekście może okazać się kluczowe.

