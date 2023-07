Marek Papszun przerwał milczenie na temat Rakowa. Ocenił wymownie

Myślisz Raków Częstochowa , mówisz Marek Papszun . Doświadczony trener już na zawsze pozostanie jedną z największych legend "Medalików", pozostając w pamięci kibiców na długie lata. Seria awansów, by ostatecznie klub z województwa śląskiego znów grał w najwyższej klasie rozgrywkowej, świadczą nie tylko o wysokich umiejętnościach trenerskich, ale również o futbolowym zacięciu i ogromnej determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu.

Odpowiednie umiejętności oraz etyka pracy sprawiają, że 49-letni szkoleniowiec jest wymieniany w gronie głównych faworytów do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Oczywiście taki scenariusz może stać się realny, tylko i wyłącznie wtedy, gdy Fernando Santos pożegna się z ekipą "Biało-Czerwonych".

W czasie przerwy od pracy w roli trenera, Marek Papszun poświęcił się kolejnemu wyzwaniu zawodowemu. Został on ekspertem stacji Canal+Sport, a jego wiedza została wykorzystana w programie dotyczącym rodzimej Ekstraklasy. Były opiekun drużyny "Medalików" przedstawił swój punkt widzenia na kilka tematów, a także wypowiedział się o wzmocnieniach w ekipie swojego byłego pracodawcy.

Marek Papuszun wypowiedział się na temat wzmocnień Rakowa. Padły wymowne słowa

Szkoleniowiec przekazał, że jakość drużyny została mocno wzmocniona. W jego opinii odpowiednie ruchu na rynku transferowym pozwolą drużynie rywalizować na trzech frontach, co jest ambicją osób zarządzających Rakowem. Marek Papszun wyraźnie podkreślił, że głównym celem ekipy z Limanowskiego jest wywalczenie awansu do europejskich pucharów.

Były trener Rakowa zdradził również, że nie wszyscy piłkarze, którzy trafili do Częstochowy w trakcie letniego okienka transferowego, byli przez niego opiniowani. W trakcie programu Canal+Sport, wyjawił, że w gronie ocenianych zawodników zabrakło Sonnego Kittela , który w genialnym stylu przedstawił się kibicom mistrza Polski, strzelając zwycięską bramkę w meczu z Karabachem Agdam (3:2).

Utytułowany szkoleniowiec podkreślił również, że cześć sprowadzonych piłkarzy, przewijała się w kontekście dołączenia do klubu już znacznie wcześniej, jednak różne czynniki stały na przeszkodzie, by na stałe dołączyli oni do ekipy z Limanowskiego.