Końcówka roku była dla Legii Warszawa istnym koszmarem. Po względnie przyzwoitym lecie nastąpiła znacząca zniżka formy. Odejście z klubu dotychczasowego trenera Edwarda Iordanscu i zastąpienie go asystentem Inakim Astizem jeszcze bardziej pogorszyło sytuację.

Finalnie Legia zakończyła 2025 rok znajdując się w beznadziejnym położeniu. Warszawiacy w Ekstraklasie plasują się obecnie na przedostatnim miejscu. Jedynym pocieszeniem wydaje się to, że ścisk w tabeli jest tak duży, że nawet miejsce na podium nie wydaje się abstrakcją. Legia ponadto straciła szansę na obronę Pucharu Polski, a z Ligą Konferencji pożegnała się już na etapie fazy ligowej.

W międzyczasie trwały poszukiwania nowego trenera, co dla takiego klubu jak Legia było dużym ciosem wizerunkowym. Gdy już mleko się rozlało i okazało się, że zarówno klub, jak i Marek Papszun chcą nawiązać współpracę, to i tak zakontraktowanie szkoleniowca poprzedziły przepychanki medialne.

Nowe porządki Marka Papszuna w Legii Warszawa

Zatrudnienie Marka Papszuna jest dla kibiców Legii Warszawa obietnicą nowego startu i nawiązania do niedawnych przecież sukcesów. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa "rewolucję" rozpoczął od zmian w sztabie szkoleniowym. Z pracą przy pierwszym zespole "Wojskowych" pożegnali się dotychczasowi trenerzy bramkarzy Krzysztof Dowhań oraz Arkadiusz Malarz.

Za kadencji Papszuna dokonano również pierwszych ruchów, jak idzie o kadrę Legii. Warszawiacy pozyskali z rumuńskiego CFR Cluj bramkarza Otto Hindricha. Z klubem natomiast definitywnie pożegnali się Marco Burch oraz Noah Weisshaupt, a wypożyczony do drugiej ligi został młody bramkarz Marcel Mendes-Dudziński.

Okazuje się, że Papszun przechodząc do Legii wprowadził również nowe standardy wewnątrz drużyny. Szerzej o tym w rozmowie z redakcją Inforu opowiedział Marcin Szymczyk - dziennikarz od lat zajmujący się warszawskim zespołem.

Zawodnicy 15 lub 20 minut po tym, jak skończą śniadania muszą odłożyć telefony komórkowe, schować je do szafki. Chodzi o to, żeby zespół komunikował się non stop ze sobą, żeby ze sobą rozmawiał, żeby była interakcja.

Jak podkreśla dziennikarz, zakaz używania telefonów po zakończeniu śniadania na początku nie był łatwy, głównie ze względu na wcześniejsze przyzwyczajenia. Ostatecznie jednak Szymczyk zarządzenie Papszuna ocenia pozytywnie. - No i to jest chyba fajne. Chłopaki początkowo narzekali, no bo trudno się przyzwyczaić, bo do tej pory to każdy patrzył w swój telefon, a teraz dużo ze sobą rozmawiają i to jest fajne - spuentował Szymczyk.

Legia Warszawa czwartkowym dwumeczem sparingowym ze Spartą Praga zakończy zgrupowanie w Hiszpanii. Po powrocie do kraju "Wojskowych" czeka ostatni etap przygotowań do wznowienia walki w Ekstraklasie. Oficjalny debiut na fotelu trenera Legii Papszun odbędzie 1 lutego z Koroną Kielce.

Marek Papszun Wojciech Dobrzynski / PressFocus / NEWSPIX.PL East News

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

KPR Gminy Kobierzyce - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport