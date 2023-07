Marek Papszun ma problem ze znalezieniem pracy. Wszystko przez narodowość?

Nie jest łatwo o taką ofertę, bo jako trenerzy z Polski nie istniejemy na europejskim rynku. Nie ma żadnego polskiego trenera w Europie. Ale to i tak mniej istotne od tego, że za późno zacząłem działać. Gdybyśmy mieli historię trenerskich sukcesów, to ktoś, widząc moje wyniki, dałby mi szansę. Jakimś echem te sukcesy oczywiście się obiły, to moje nazwisko gdzieś krąży, ale musi wystąpić jeszcze kilka czynników, by do tego transferu doszło. Gdybym był Serbem, Chorwatem albo Portugalczykiem, z tymi wynikami, potencjalnie ofert byłoby więcej

~ Marek Papszun dla Sport.pl