Ostatniej jesieni Legia Warszawa znajdowała się na ustach wszystkich obserwatorów piłki nożnej w polskim wydaniu. Zdobywca Pucharu Polski zdołał zakwalifikować się do fazy ligowej Ligi Konferencji, lecz z biegiem czasu notował kolejne kompromitacje. Nie pomogła zmiana trenera. Inaki Astiz zastąpił Edwarda Iordanescu, lecz Legia cały czas spadała w otchłań.

Wybór nowego, docelowego trenera trwał zdecydowanie za długo. Pod wodzą Astiza Legia zakończyła rok w strefie spadkowej Ekstraklasy i odpadła z europejskich pucharów. Jeszcze za kadencji Iordanescu "Wojskowi" pożegnali się z szansami na obronę Pucharu Polski.

Od dłuższego czasu to już nie było dla nikogo tajemnicą. Legia Warszawa była zdeterminowana, by zatrudnić Marka Papszuna. Trener pracujący wówczas w Rakowie Częstochowa również chciał przenieść się do stolicy. Negocjacje trwały jednak na tyle długo, że finalizacja nastąpiła już po rozegraniu ostatniego meczu w 2025 roku.

Zwycięstwo w debiutanckim sparingu Marka Papszuna. Momentami było jednak ciężko

Przed Papszunem trudna misja wyciągnięcia Legii z kryzysu. Kibice z pewnością będą patrzyli na każdy ruch, wszak ich rozgoryczenie w pewnym momencie sięgnęło zenitu. Pierwszym celem dla Papszuna jest przygotowanie Legii do odrabiania strat w rundzie wiosennej Ekstraklasy.

Legia treningi wznowiła 4 stycznia, a już w sobotę 10 stycznia wyjedzie na zgrupowanie do Hiszpanii. Tuż przed odlotem "Wojskowi" rozegrali premierowy sparing. W Legia Training Center pojawiła się Pogoń Grodzisk Mazowiecki - jedna z rewelacji tego sezonu Betclic 1. Ligi. Dobór sparingpartnera nie dziwi, bowiem oba kluby od dłuższego czasu współpracują.

Jak informował portal "Legionisci.com" Papszun na debiutancki sparing ustawił drużynę w formacji z trzema obrońcami - jest to taktyka, którą Raków grał pod jego wodzą. Test-mecz rozpoczął się dla Legii bardzo dobrze. Ekstraklasowicz wyszedł na prowadzenie już w 5. minucie, gdy bezpośrednio z rzutu wolnego gola strzelił Radovan Pankov.

Dalszy ciąg pierwszej połowy dość nieoczekiwanie był korzystniejszy dla niżej notowanego rywala. Precyzyjnym uderzeniem głową wynik sparingu wyrównał Rafał Adamski. Tuż przed przerwą Gabriel Kobylak skapitulował ponownie po strzale głową. Tym razem strzelcem okazał się Aleksander Gajgier. Pogoń tym samym schodziła na przerwę prowadząc 2:1.

Na drugą połowę Papszun dokonał wielu zmian w składzie. Przyniosło to efekt niedługo po tym, jak zegar wybił godzinę gry. W 63. minucie Antonio Colak doprowadził do wyrównania uderzeniem z okolic 11 metra. Zaledwie cztery minuty później gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Jakub Żewłakow. Finalnie dało to Legii zwycięstwo 3:2 w pierwszym tegorocznym sparingu.

Legia w Hiszpanii będzie przebywać w dniach 10-23 stycznia. W tym czasie zaplanowano sparingi m.in. z Sigmą Ołomuniec oraz Spartą Praga. Oficjalnym debiutem Papszuna w nowej roli będzie spotkanie Ekstraklasy z Koroną Kielce (1 lutego).

Legia Warszawa 3:2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Radovan Pankov 5', Antonio Colak 63', Jakub Żewłakow 67' - Rafał Adamski 29', Aleksander Gajgier 44'

Mocne słowa o kryzysie w Legii Warszawa. "Ewidentna spychologia". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Legia Warszawa PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Newspix.pl

Marek Papszun Wojciech Dobrzynski / PressFocus / NEWSPIX.PL East News

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP