Marciniak z poważnym błędem w hicie Ekstraklasy. Nawet tego dobrze nie widział

Lech Poznań nie dał rady odrobić straty nawet w przewadze

Piątkowe spotkanie w Zabrzu zapowiadało się na prawdziwy hit 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Górnik, w ostatnim czasie punktujący najlepiej z całej czołówki, podejmował u siebie lidera tabeli - Lech Poznań. Wszystko, co najważniejsze dla wyniku, wydarzyło się w pierwszym kwadransie. Najpierw do siatki trafił Luka Zahović; a na to trafienie zdołał odpowiedzieć Afonso Sousa. "Żabole" byli jednak tego dnia znacznie bardziej zdeterminowani i po kilkudziesięciu sekundach od trafienia Portugalczyka, bramkę zanotował Kamil Lukoszek.