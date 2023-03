Decyzję o uhonorowaniu Szymona Marciniaka Medalem "Laude Probus" podjął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski . Wręczając w czwartek to wyróżnienie podkreślił, że "Szymon Marciniak nie tylko jest niesamowitym profesjonalistą w tym, co robi, ale przede wszystkim jest wyjątkowym człowiekiem".

Szymon Marciniak: Medal "Laude Probus" znajdzie "zaszczytne miejsce"

Jak wspomniał m.in. prezydent Płocka, Szymon Marciniak "jest gotów wspierać i służyć dzieciakom, które rozgrywają swoje turnieje na 'Orlikach', by dosłownie tydzień, dwa tygodnie później, sędziować mecze Ligi Mistrzów". "W uznaniu tego zaangażowania, normalności, tej pracy nie tylko na rzecz bycia ambasadorem naszego miasta, naszej ojczyzny, na świecie, ale także w uznaniu tej pracy dla dzieci, młodych ludzi, młodych adeptów piłki nożnej, chciałbym ten medal wręczyć" - powiedział Nowakowski.

Wspominając tamten mecz przyznał, że "była to niesamowita chwila". "Także dlatego, że czułem, że jestem reprezentantem nas wszystkich. Wiele osób, które dzisiaj widzę, wysyłało do mnie gratulacje po wyznaczeniu na finał. I tak sobie powiedziałem: kurcze, najważniejsze to nie zawieść tych ludzi" - mówił Marciniak. I dodał: "fajnie, że mogłem udowodnić, że chłopak z Płocka, z sąsiedztwa, który niedaleko stąd biegał i skakał po drzewach, po trzepakach, potrafił pojechać na mundial, potrafił sędziować finał, i cieszę się, że ten odbiór był tak pozytywny".