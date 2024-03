Marciniak musiał przerwać ten mecz. Teraz jest komunikat. Historyczne wydarzenie

Wielkie gratulacje dla klubów za ich pracę, ale i kreatywność, która pozwala przyciągać na stadiony coraz więcej kibiców. W porównaniu do poprzedniego sezonu zwiększyliśmy frekwencję o 25%. W pierwszej wiosennej kolejce spodziewamy się widza numer dwa miliony, a w skali całej edycji 2023/2024 przekroczymy granicę trzech milionów. To wszystko ma związek z poprawą wizerunku polskiej piłki.

Rekordowa frekwencja w Ekstraklasie. Prezes komentuje

- Rekord frekwencji to świetna wiadomość dla wszystkich drużyn i całej PKO Bank Polski Ekstraklasy. Gratuluję wszystkim Klubom, pracownikom, a zwłaszcza tym odpowiedzialnym za marketing oraz ticketing. Szczególne podziękowania kieruję do samych kibiców za ich stałą obecność na stadionach. W tej kolejce oczywiście największe frekwencje zanotowaliśmy w Chorzowie, Poznaniu i Warszawie, ale nie byłoby rekordu bez solidnych ponad 10-tysięcznych widowni we Wrocławiu, w Krakowie i Kielcach. Niewiele mniej było na ŁKS-ie, a wszystkie bilety na spotkanie z Jagiellonią wyprzedał Radomiak. Mamy nadzieję, że to nie koniec świetnych wiadomości frekwencyjnych - podsumował prezes Animucki, cytowany w oficjalnym komunikacie ligi.