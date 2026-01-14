Partner merytoryczny: Eleven Sports

Na całej linii do tej pory zawodziła w tym sezonie Legia Warszawa. Po długiej sadze zespół już jakiś czas temu przejął Marek Papszun, który przygotowuje zespół do rundy wiosennej. Niewątpliwe jest jednak, że wiele decyzji ws. personaliów w klubie było nieudanych. W dość wymowny sposób na ten temat wypowiedział się Jacek Magiera, który został zwolniony z "Wojskowych" w 2017 rok. Oberwało się prezesowi, Dariuszowi Mioduskiemu.

Zdecydowanie nie tak kampanię 2025/2026 wyobrażała sobie Legia Warszawa. Zespół pod wodzą Edwarda Iordanescu spisywał się fatalnie i odpadł z Pucharu Polski, tracił w tabeli PKO BP Ekstraklasy oraz nie zbyt dobrze grał w europejskich pucharach. Takie wyniki poskutkowały zwolnieniem. Sytuacji nie poprawił także Inaki Astiz, który tymczasowo opiekował się Legią.

W końcu ekipę przejął Marek Papszun. Były trener Rakowa Częstochowa przebywa z ekipą aktualnie w Hiszpanii, gdzie niedawno rozpoczął się obóz przygotowawczy do rundy jesiennej. W mediach pojawiało się sporo informacji ws. Legii i jej sytuacji. Bardzo głośno było o Dariuszu Mioduskim, czyli prezesie klubu.

    Jego nazwisko było wskazywane jako jedno z głównych całego kryzysu warszawskiego klubu. Legia od 2021 roku nie zdobyła mistrzostwa Polski, co jest wskazywane co roku, jako najważniejszy cel. Aktualna kampania sprawiła, że nawet kibice z popularnej "Żylety" poprzestali dopingować drużynę i w ostatnim meczu z Lincoln Red Imps obiekt był niemal opustoszały.

    Magiera uderza w Mioduskiego, jasny przekaz

    Kilka słów odnośnie Legii Warszawa powiedział także aktualny asystent w reprezentacji Polski Jana Urbana, czyli Jacek Magiera. Ten z powodzeniem prowadził drużynę w latach 2016-2017 i zdołał zdobyć mistrzostwo kraju.

    Podczas swojej kadencji Legia w samej Ekstraklasie punktowała na poziomie 2,17 pkt na mecz. Jak ujawnił dla Meczyków, usłyszał wówczas, że to za mało. Od tamtej pory w klubie jednak niewiele się zmieniło, czego dowodem zdaje się być aktualna sytuacja.

    - Odszedłem z Legii w 2017 roku ze średnią punktów w Ekstraklasie 2,17 na mecz. Powiedziano mi wtedy, że to za mało. Niech to będzie mój komentarz. Od dziesięciu lat jest właściciel klubu, który decyduje o tym, kto pracuje. Jak to wygląda przez ten czas, niech każdy sobie odpowie - powiedział na antenie Meczyków.

    Najbliższy mecz ligowy Legia rozegra 1 lutego. Wtedy rywalem będzie Korona Kielce. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 17:30.

