Maciej Bartoszek zawiesza karierę trenera! Wraca do polityki

Maciej Bartoszek poinformował w programie "Misja Futbol", że zawiesza swoją karierę trenerską i obecnie skupia się na wyborach na urząd burmistrza Ciechocinka, które odbędą się 23 października. To zaskakująca decyzja, bo jeszcze do lutego pracował on w swoim zawodzie. Został wtedy zwolniony z Wisły Płock. Teraz jednak zdecydował się na ponowne wejście do świata polityki.

Bartoszek zmęczony futbolem

- Praca szkoleniowca jest niesamowicie męcząca i wymagająca. Czasem potrzeba złapania dłuższej przerwy. Nie wykluczam, że będę chciał wrócić do piłki, ale nie wiem, czy w roli trenera. Przyjdzie jeszcze moment na rozliczenie mojej kariery - powiedział, cytowany przez "Onet Sport".

Reklama

Z Ciechocinkiem jest związany od dawna. W pierwszych latach XXI wieku prowadził najpierw juniorski, a potem seniorski zespół lokalnego Zdroju, do którego wracał jeszcze potem dwukrotnie. Prowadził coraz lepsze kluby, w ostatnich sezonach zatrudniano go w Koronie Kielce, Zawiszy Bydgoszcz czy Bruk-Becie Termalice Nieciecza. To już nie pierwszy raz, gdy zdecydował się na odpoczynek od futbolu. W latach 2011-2014 był prezesem Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Ekoskład" w Służewie.

Bartoszek był w przeszłości radnym Ciechocinka, więc zapewne dobrze zna potrzeby mieszkańców. Teraz będzie chciał objąć najważniejszą funkcję w mieście. Wybory musiały zostać zorganizowane przedwcześnie, bo w lipcu zmarł poprzedni burmistrz, Leszek Dierżewicz.