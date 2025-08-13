Łukasz Masłowski: To nieetyczne. Nie chcę pracować z takimi piłkarzami

Z Łukaszem Masłowskim rozmawiamy o Jagiellonii oraz o kulisach bycia dyrektorem sportowym w Polsce.

Fatalny początek, ale strachu nie było

Przemysław Langier (Interia Sport): Co na tym etapie budowy zespołu zaskoczyło was bardziej - 0:4 z Bruk-Betem, czy seria pięciu zwycięstw z rzędu, która nastąpiła chwilę później?

Łukasz Masłowski (dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok): Chyba to pierwsze. Nie pamiętam, kiedy przegraliśmy u siebie 0:4. Po drugie bez względu, czy jesteśmy w procesie budowy nowego zespołu, czy nie, po prostu nie wypada notować takich wyników - oczywiście przy całym szacunku do drużyny trenera Brosza. Długo czułem się źle z tą porażką.

Tak szczerze - po tym meczu pojawiła się jakaś niepewność lub strach? Chwilę wcześniej było 1:7 z Widzewem w sparingu, kilka innych sparingów też przegranych. Wiadomo, że to tylko sparingi, ale można przegrać, a można dostawać lanie.

- W sporcie nie wolno się niczego bać, więc nie. Pod wpływem strachu podejmuje się nieracjonalne decyzje, a tego staramy się unikać. Ja, Adrian (Siemieniec), wcześniej prezes Pertkiewicz, a obecnie prezes Deptuła, słyniemy z tego, że nie działamy pod wpływem emocji. Trudne momenty, czy nawet kryzysowe, przyjmujemy na chłodno. Jak widać, przynosi to skutek, bo dziś jesteśmy w dużo lepszych nastrojach. Pięć zwycięstw z rzędu, w tym trzy mecze w eliminacjach europejskich pucharów - to napawa optymizmem i pokazuje, że obrany trzy lata temu kierunek wciąż jest słuszny.

Piłkarze, których już mieliście wcześniej, znają dobrze Adriana i wierzę, że zachowywali spokój. A u nowych nie pojawiła się lekka panika? 1:7, 0:4…

- Wyobrażenie pewnie mieli inne - że Jagiellonia raczej wygrywa. Z drugiej strony te wyniki wzięły się także z ich dyspozycji. Generalnie żadnej paniki nie było, bo każdy wie, czym się różni jeden mecz od całego procesu. A my ich przekonywaliśmy do procesu - metod treningowych, sposobu grania, jaki ma Adrian. Na przyjście efektu trzeba czasu - zresztą już widać, że wyglądamy lepiej. Nie wiem, na jaki poziom wejdziemy w tym sezonie, bo mamy sporą grupę nowych piłkarzy, w dodatku sporo młodszą od poprzedników. Oni dopiero wkrótce powinni być w swoim primie.

Z przodu wygląda coraz lepiej, ale z tyłu wciąż są mankamenty i pewne wątpliwości. Wasz cały blok obronny jest nowy. To jest powód, przez który tracicie tyle goli?

- To wynika przede wszystkim ze sposobu grania - bardzo odważnego. W sezonie mistrzowskim straciliśmy dużo goli, a mimo tego udało się to mistrzostwo wywalczyć. Podejmujemy sporo ryzyka, czasem przez to obrywamy. Inna sprawa, że bramki tracimy zbyt łatwo, popełniamy za dużo indywidualnych błędów. Żadnym wytłumaczeniem nie jest to, że jest nowa linia obrony, bo błędy popełniają także ci, którzy są przed obrońcami. Od dłuższego czasu gra w defensywie jest naszą bolączką, ale coś kosztem czegoś. Adrian ze sztabem mocno nad tym pracują, by lepiej bronić pola karnego, więc nie zdziwi mnie poprawa. Tak jak poprawiliśmy stałe fragmenty gry. Zaczęliśmy stwarzać sytuacje, pojawiły się z nich gole.

Zupełnym przypadkiem w momencie, gdy wrócił do was Bartłomiej Wdowik…

- Jedną z przyczyn decyzji, by Bartek do nas wrócił, była jego umiejętność bicia stałych fragmentów gry. Dziś możemy mieć do niego jeszcze zastrzeżenia w kwestii gry w defensywie, ale i tutaj jest poprawa.

Jeszcze nie czas na opcje zagraniczne

O czym właściwie zawodowo marzy Łukasz Masłowski?

- Trudno mi mówić konkretnie. Chcę być w ambitnym projekcie, w którym będę czuł, że jestem potrzebny. Tak jest tutaj. Miałem dwie propozycje zagraniczne, ale to absolutnie nie był moment na odejście - ze względów rodzinnych, ale też dlatego, że nie czuję się jeszcze na tyle spełniony w Polsce, by iść dalej. Czuję za to, że wiele dobrego można jeszcze zrobić dla polskiej piłki, więc nie mam potrzeby szukania rozwiązań na siebie poza granicami. Poziom Ekstraklasy idzie z roku na rok w górę, mamy coraz lepszych piłkarzy. Zawodnicy często przebierają nogami, gdy upomina się o nich zagranica, ja - wręcz przeciwnie. Nie mam powodów, by nie wierzyć, że Jagiellonia będzie się wciąż rozwijała. Pytasz o marzenia, więc powiem: marzę, byśmy jeszcze raz stanęli na najwyższym stopniu podium.

Jeśli zrobicie to w tym sezonie, poczujesz, że przeszedłeś tę grę? Że kolejny raz zbudowałeś zespół niemal od nowa i znów złoto.

- Pewnie takie stwierdzenie w głowie by się pojawiło, ale myślę, że dziś za wcześnie, by myśleć o tym sezonie w ten sposób i stawiać sobie takie cele. Dziś każde miejsce medalowe będzie ogromnym sukcesem tej drużyny. Dla mnie ostatni brązowy medal waży tyle samo, co złoty wywalczony rok wcześniej, bo trzeba brać cały kontekst - jak długo graliśmy na trzech frontach. Dlatego przejściem tej gry nazwałbym nawet miejsce medalowe, ale nie chcę tego stawiać jako cel. Dziś mamy trochę inne.

To znaczy?

- Stabilizacja klubu na dobrym poziomie organizacyjnym, finansowym i przy tym sportowym.

Co z tym (nie)wydawaniem pieniędzy

Jaga pod tym kątem wciąż rośnie i świetnie się w tym odnajdujesz. Ale odnalazłbyś się dobrze w - przykładowo - klubie pokroju Widzewa, który jest lub będzie w stanie wydawać co okienko kilka milionów euro?

- To działa w ten sposób, że musisz adekwatnie ocenić projekt, jego fazę i możliwości. Jeśli jesteś w projekcie z dużym budżetem na transfery, to w to idziesz. W Widzewie apetyty są rozbudzone, ma wszystkie możliwości. Jest nowoczesny stadion - nawet jeśli za mały. Jest nowy właściciel z dużymi zdolnościami finansowymi. Ale to też jest proces. Być może kiedyś dojdę do takiego projektu, w którym środki i oczekiwania będą dużo większe? Dla mnie nie jest problemem wydawać pieniądze. Dla mnie problemem jest przepłacanie. Jeśli ten smartfon (Masłowski pokazuje na swój telefon) kosztuje w przedziale 90-120 zł, to tyle za niego można dać, a nie 500 zł.

''Wydarzenia'': Kłopoty finansowe katowickiego klubu. Miasto da 9 milionów złotych Polsat News Polsat News

To inaczej - co by się musiało stać, by Jagiellonia zapłaciła za piłkarza 1,5 mln euro w momencie, w którym on jest wart 1,5 mln euro?

- To się może stać w momencie, gdy budżet Jagiellonii będzie na poziomie, w którym będzie można sobie na taki transfer pozwolić. Dziś wydanie 7 mln zł zachwiałoby budżetem całego klubu, nie stać nas na to.

Budżet Jagiellonii na ten sezon to 55 mln zł, podczas gdy w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok widnieje zysk netto 45 mln. Wasz budżet jest mniej więcej na poziomie wypracowanego zysku. To nie jest bezpieczna opcja, to hiperbezpieczna opcja. Czuję podskórnie, że wasz budżet mógłby być wyższy.

- Oczywiście, że mógłby być. Ale my potrzebujemy tej poduszki ochronnej, która pozwoli funkcjonować w momencie, w którym stałoby się coś bardzo niepokojącego w kwestii sportowej - na przykład zajęlibyśmy miejsce poza czołową ósemką. Wtedy zabrakłoby profitów, by budżet uzupełnić. Mamy dobrze ulokowane pieniądze, które czekają na moment, w którym będzie potrzeba je uruchomić. Na dziś takiej nie ma. 55 mln zł to wystarczający budżet, by drużyna się rozwijała. Nie jestem szaleńcem, by namawiać prezesa do przeznaczenia wszystkich środków na pierwszy zespół i podjąć ryzyko zależne od tego, co się wydarzy w tym sezonie. Jestem zwolennikiem budowania drużyny w sposób adekwatny do możliwości, które mamy. Poza tym bardzo ważna dla nas jest akademia, do której przesunęliśmy część środków.

Wy akurat udowadniacie, że można budować sukces w oparciu o brak szaleństw na rynku, natomiast gdy wrzuciłem hasło na Twitterze, że będziemy rozmawiać, temat waszego zachowawczego operowania pieniądzem dominował w komentarzach. Z jednym pytaniem, które to wszystko podsumowuje: kto tam decyduje o niewydawaniu środków?

- Ale my wydajemy, zaczęliśmy to robić. Zrobiliśmy trzy gotówkowe transfery, tyle że za kwoty adekwatne do możliwości Jagiellonii. Zawsze najłatwiej wydaje się nie swoje, co też jest dla mnie zrozumiałe. W pewnym momencie właściciele też sugerowali mi, by wydawać więcej na piłkarzy i my będziemy to robić. Pierwszy krok za nami, być może w tym oknie coś się jeszcze wydarzy. Póki co mam poczucie, że zainwestowaliśmy w piłkarzy, których nawet jeśli w przyszłości nie sprzedamy, to wiem, że są w odpowiednim wieku, by rozwinąć się na tyle i swoją grą zamortyzować nam wydatki na tyle, że ta inwestycja się zwróci.

Ostatnio z Adrianem zastanawialiśmy się nad składem na mecz z Cracovią. Wtedy zawsze padają różne opcje i jeden skład - ostatecznie bardzo bliski wyjściowego - zawierał dziesięciu piłkarzy z potencjałem sprzedażowym. To też jest główna strategia klubu. Transfery wychodzące mają nas napędzać.

Jagiellonia wciąż poluje

Wspomniałeś, że coś się jeszcze w tym okienku może wydarzyć. Co miałeś na myśli?

- To, że okno trwa jeszcze ponad trzy tygodnie. Dziś nie mamy finalnej odpowiedzi, czy będziemy grali w fazie ligowej europejskich pucharów. Jeśli tak, kadra powinna być uzupełniona.

O ilu piłkarzy?

- Jednego-dwóch. Albo inaczej - ja zakładam, że ktoś do nas trafi bez względu na to, czy awansujemy. Od awansu zależne są co najwyżej personalia. Odpowiedź chcemy dać sobie w najbliższych dniach, pewnie po meczu z Duńczykami.

To jest ten moment, w którym pytam o aktualizację statusu Darko Czurlinowa i jego powrotu do Jagi.

- Rozmawialiśmy tydzień temu. To jest jeden z najtrudniejszych transferów do zrealizowania, ale zawsze podkreślam: dopóki on jest w Burnley, wierzę, że uda się go pozyskać. Jeśli nie będzie miał już ważnego kontraktu, prawdopodobieństwo będzie dużo mniejsze. Do momentu, w którym on negocjuje z obecnym klubem swoją gażę, czy odszkodowanie, które klub miałby mu zapłacić, wszystko jest możliwe. On cały czas podkreśla, że gdyby miał wrócić do Polski, Jagiellonia byłaby dla niego priorytetem.

Rygorystyczne przestrzeganie widełek płacowych sprowadza się do tego, że Górnik Zabrze podbiera wam piłkarzy. Na bazie tych wydarzeń nie myśleliście o delikatnym poluzowaniu pasa? Nie w kierunku tworzenia kominów płacowych, a przesunięcia suwaka odrobinę w prawo.

- Pewnie nie jesteśmy w czołówce płacowej w lidze, nawet jeśli poprawiliśmy nieco nasz status pod tym względem. W przypadku Górnika mówimy o Michale Sacku i Jarku Kubickim. Jednego i drugiego chcieliśmy zachować, ale mamy swoją strategię. To określone widełki dla piłkarzy o określonym statusie. Jarek i Michal dostali propozycję przedłużenia kontraktów. Z Jarkiem mieliśmy możliwość skorzystania z zapisanej opcji, ale się na nią nie zdecydowaliśmy, bo uznaliśmy, że na dziś jest ona dla nas za wysoka. Szukaliśmy innego rozwiązania, nie doszliśmy do porozumienia. Domyślam się, że dostał w Zabrzu więcej, niż my oferowaliśmy. Michal nie chciał za to negocjować od dłuższego czasu i moim zdaniem tam nie chodziło o pieniądze. Na jeden argument na pewno nie mogliśmy walczyć z Górnikiem - Michal wraz ze swoją żoną chcieli być bliżej Czech, tak to dziś odbieram.

Patrząc z perspektywy czasu, mamy dziś na ich pozycji dużo młodszych Dawida Drachala i Norberta Wojtuszka, którzy są potencjalnie sprzedażowi i mają duże możliwości, by się rozwijać. Przy Michale i Jarku potencjału sprzedażowego już nie było. Tu dochodzimy do wspomnianego przeze mnie statusu w drużynie i dopasowanych do niego widełek finansowych.

Wojtuszek i Drachal dobrze rokują. Ale da się na okno robić więcej niż jeden transfer młodego, zdolnego Polaka?

- Tak, ale jako dyrektor sportowy muszę kadrę konstruować w ten sposób, by łączyć wynik sportowy z umiejętnym wprowadzaniem piłkarzy do zespołu. Ja się nie boję ściągać młodych piłkarzy, bo wiem, że mam dziś sztab z Adrianem, który umie rozwijać młodych zawodników, ale moim zadaniem jest też to, by nie przepchać pewnych pozycji. To stworzyłoby problemy z zarządzaniem drużyną, a prawdopodobieństwo rezygnacji z młodego jest wtedy większe - bo "ma czas, może poczekać".

Sufit Jagiellonii wciąż daleko

Gdzie jest sufit Jagiellonii? Michał Świerczewski od dawna jest na przykład świadomy, że przez stadion i zbyt mały ośrodek biznesowy, jakim jest Częstochowa, ten sufit dla Rakowa nie jest wysoko. Dla Jagi jest wyżej?

- Zupełnie nie mam odczucia, byśmy do niego dobijali. I nie patrzę na to, które miejsce zajmiemy na koniec sezonu, bo widzę, jak się rozwijamy. Jadę do bazy treningowej i widzę, ilu ludzi doszło do klubu, do sztabu, o ile więcej jest sprzętu do regeneracji. Czuję na mieście, jaka jest moda na Jagiellonię. Zaraz dojdzie do nas kolejna osoba do działu skautingu. Ja dziś nawet nie potrafię powiedzieć, gdzie jest nasz sufit. Wynik nie wszystko pokazuje, bo o ile uważam, że w poprzednim sezonie Lech był od nas lepszy, o tyle jednocześnie uważam, że my byliśmy lepsi niż wtedy, gdy zdobyliśmy mistrzostwo Polski. A zajęliśmy trzecie miejsce. I to samo teraz - bez względu, które zajmiemy miejsce, ja wiem, że zrobimy krok do przodu i z tego się bardzo cieszę. Nie określę sufitu. Powiem po prostu, że wierzę, iż za trzy-cztery lata Jagiellonia będzie drużyną, która będzie się regularnie liczyć w walce o mistrzostwo Polski.

Co jest dziś waszą największą trudnością w sprowadzeniu piłkarzy do Jagiellonii? Poza finansami.

- Poza finansami? Nic. Naprawdę wypracowaliśmy atrakcyjną markę. Poprzez styl grania, naszą przygodę w Lidze Konferencji, komplet na trybunach. Przyciągamy piłkarzy całą organizacją klubu, bo wypracowaliśmy bardzo wysokie standardy pod względem logistyki, opieki, hoteli, codziennej pomocy dla ich rodzin. Jedyne, co nas ogranicza, to pieniądze, bo na pewną jakość nas wciąż nie stać. Stąd nasze ruchy transferowe, które wyglądają na nieoczywiste, ale ja będę podkreślał, że to my kreujemy nowe gwiazdy. Być może za dwa-trzy lata będziemy sobie mogli pozwolić na ściąganie piłkarzy z półki wyżej.

Odczułeś jakkolwiek podczas tego okna, że w namawianiu piłkarzy pomógł awans Ekstraklasy do top 15? Bo to nie tylko ranking, a dodatkowe miejsce w pucharach, dodatkowe w eliminacjach Ligi Mistrzów.

- Zdecydowanie tak. U większości piłkarzy o decyzji na tak lub nie, decydują finanse, ale przykład Alexa Pozo, który ma imponujące CV, jak na Ekstraklasę, pokazuje, że nie zawsze tak jest. Jego wiedza na temat Jagiellonii i determinacja, by do nas dołączyć, była bardzo duża. Tutaj jest bezpośrednie przełożenie tego, co się stało w ostatnim sezonie. Alex pewnie szukał o nas informacji w wielu źródłach, w tym u Jesusa Imaza czy Marca Guala. To samo Bernardo Vital - chłopak z ligi portugalskiej.

Jak się szuka piłkarza?

Pozo to jest piłkarz, który kibicom La Ligi był pewnie znany, ale na czym dokładnie polega odkrywania piłkarza nieodkrytego dla Ekstraklasy? Weźmy Pululu z tego złotego zaciągu - mógł go odkryć każdy klub, a odkryliście wy.

- Kluczowa jest ocena potencjału i tego, czy będzie pasował do tego zespołu. Do tego spójność w działaniach moich i sztabu, bo bez tego nawet najlepszego piłkarza będzie można wrzucić do worka z napisem "nieudany transfer".

Pytam bardziej o moment, w którym Pululu był piłkarzem nikomu nieznanym, a wy go poznaliście. Wy, nie ktoś inny.

- W tym wypadku to była praca działu skautingu, który musi przygotowywać mi profile zawodników, które się zgadzają ze wcześniejszymi nakreśleniami. Afimico był jednym z kilku napastników, którego mi pokazano. Wtedy siadam do obejrzenia jego meczów. W Niemczech nie było ich za dużo, musiałem cofać się do Szwajcarii, żeby go ocenić, co było o tyle trudne, że w większości meczów grał tam na skrzydle, co kompletnie mi nie pasowało. Ale tutaj wkracza właśnie ocena potencjału. I odpowiedzi na pytanie, czy będzie do nas pasował. Jeśli uznamy, że tak, szukamy informacji na temat możliwości pozyskania, statusu kontraktu, oczekiwań finansowych.

Częściej temat zaczyna się od skautingu, czy od agentów, którzy podsyłają wam nazwiska?

- Nie ma jednej reguły. Skłamałbym mówiąc, że agenci nie są istotni. Traktujemy ich jak bank informacji, nieformalny skauting dla klubów. Wiadomo, że oni podsyłają CV swoich zawodników do kilku klubów, ale przecież nie wszyscy tak samo ocenią potencjał, nie wszyscy będą tam pasować. Nie możemy się zamykać na agentów, bo oni już przychodzą z gotową informacją.

W obecnym okienku bazujecie bardziej na skautingu, czy agentach?

- Myślę, że pół na pół. Alex Pozo nie był przez nas skautowany, bo nie zakładaliśmy, że to jest w ogóle do zrobienia. To agent przyszedł i zaszczepił w nas pomysł, przekonał, że to realny temat. Wtedy szybko zweryfikowaliśmy, czy będzie do nas pasować, bo trzeba tak robić nawet przy piłkarzach z najlepszym CV. Przy mniej oczywistych piłkarzach pewnie kluczowy jest już skauting. Przykładowo Dawid Drachal jest naszym autorskim pomysłem. Tu żaden agent nie rekomendował.

Jagiellonia nie chce sprzedać Pululu

A w drugą stronę? Zaskoczyła was cisza wokół Sławka Abramowicza i Afimico Pululu? Pamiętam, jak w Cafe Futbol wskazałeś trzech piłkarzy, których trudno będzie Jadze zatrzymać - Mateusza Skrzypczaka i właśnie tę dwójkę.

- Nie chcę za bardzo się wychylać, bo okno trwa, ale ja bardzo bym chciał, by obaj zostali. W przypadku Sławka uważam, że zbyt wczesny wyjazd może spowodować, że nie będzie się rozwijał tak, jak powinien i jak będzie w Jagiellonii. Jeśli chodzi o Afimico, wiele czynników miało chyba wpływ. W trakcie okna Afi zmienił agencję menedżerską, więc poprzednia pewnie nie wykonała swojej pracy dobrze. Być może też nasze oczekiwania były dla pewnych klubów za wysokie, ale my naprawdę nie mamy presji sprzedawania tych piłkarzy. U nas nie zaburzy to drużyny, a u nich rozwoju, bo obaj są na etapie, w którym wciąż są na fali wznoszącej i za rok zapotrzebowanie rynku na ich usługi nadal będzie wysokie.

Czy my nie przeceniliśmy trochę Ligi Konferencji i tego, jak Europa na nią patrzy? Mamy króla strzelców, cena poszła w górę, tylko u nikogo nie było determinacji, by przejąć Afimico.

- Liga Konferencji jest na moje oko poważnie traktowana, natomiast kwota, którą chcieliśmy, wzięła się z dwóch względów. Po pierwsze to napastnik i jego wartość rynkowa zawsze jest większa. I druga rzecz - nie mieliśmy presji sprzedażowej, więc oczekiwaliśmy ceny lekko ponad rynkowej. Gdyby dziś Afimico miał dłuższą umowę, spodziewam się, że byłby za tę cenę sprzedany. Podobnie w momencie, gdybyśmy teraz oczekiwali 2-2,5 mln euro. Trochę rozumiem drugą stronę w negocjacjach, bo przecież mówimy o roku kontraktu do końca, więc nie każdy jest chętny płacić 4-5 mln euro, gdy za 12 miesięcy może go dostać za darmo. Choć mam nadzieję, że jednak nie za darmo.

Jest szansa, że przedłuży kontrakt?

- Nasze rozmowy są bardzo partnerskie i uczciwe. Myślę, że tempa nabiorą po oknie transferowym, bo odnoszę wrażenie, że Afimico wciąż liczy, że coś się jeszcze w tym oknie wydarzy. Ale żeby było jasne - w żaden sposób nie ma to przełożenia na jego postawę, wręcz przeciwnie. Widać u niego pełną determinację, jakby miał być z nami przez lata. Ja bym nie chciał, by jakaś opcja się pojawiła, tym bardziej, że jest już dość późno na znalezienie następcy, który może od razu wejść w jego buty. Fajnie wprowadza się Dimitris Rallis, ale to nie jest jeszcze pora, by zrzucić na niego całą odpowiedzialność za zdobywanie bramek.

Macie dziś na stole oferty za którychś piłkarzy?

- Nie. Było sporo zapytań o Sławka i Afimico, teraz jest sporo o Oskara Pietuszewskiego, ale w tym przypadku jesteśmy jednogłośni, że to nie jest miejsce na transfer.

Za żadne realne pieniądze?

- Finalnie decyzję podejmują właściciele, ja przecież jednoosobowo nie mogę czegoś odrzucić. Tym bardziej, gdyby przyszła oferta na - powiedzmy - 7 mln euro. Wtedy mieliby burzę mózgów, choć moja narracja w kierunku agentów i innych klubów jest jasna: nie chcemy sprzedawać Oskara. Świetnie się rozwija. Potrzebna jest odpowiednia praca, zdrowie, pokora, a wejdzie na taki poziom, jakiego wszyscy sobie życzą.

On ma spokój w głowie?

- Pewnie nie, bo to młody chłopak. Mam nadzieję, że nikt do niego bezpośrednio nie dzwoni, co najwyżej pośrednio, ale gdy słyszy, że dziś się nim interesuje Milan, Inter, czy jakiś inny klub - to musi działać na wyobraźnię. Nawet, jeśli nie do końca jest prawdą. Idzie wtedy impuls do głowy: oho, ale jestem dobry. Ale wierzę, że ma wokół siebie ludzi mądrych, którzy chcą jego karierę poprowadzić odpowiednio. Wydaje mi się, że wraz ze środowiskiem Oskara, jego rodziną, agentami, jesteśmy spójni. On też dojrzewa i zaczyna patrzeć racjonalnie.

Nieetyczne metody

Jakie cechy u piłkarzy najbardziej cię denerwują? Windowanie zarobków?

- Nie, to jest rynek. Natomiast nie lubię - choć to nie zarzut do piłkarzy - gdy ktoś gra naszym kosztem, wykorzystując nasze negocjacje do negocjacji z innymi klubami. Wiele rzeczy jest nieetycznych. A u piłkarzy? Bardzo często nieadekwatnie oceniają swój poziom lub moment kariery, w jakim się znajdują. Czy mnie to denerwuje? Chyba nie, bardziej męczy, że muszę ciągle wyjaśniać, jak jest naprawdę. Moja ocena nie zawsze podoba się danemu piłkarzowi.

Kiedy wyszedłeś z negocjacji zniesmaczony?

- W Jagiellonii zdarzyło się dwa razy, w tym raz w obecnym oknie. Nie chcę rzucać nazwiskami, więc tak ogólnie: piłkarz może oczekiwać, ile chce. Dogadacie się lub nie, zbijesz te żądania, lub nie. Ale w momencie, w którym obie strony akceptują ofertę i podają sobie ręce, to negocjacje są skończone.

A nie były.

- W obu przypadkach. Nagle okazało się, że próbowali zmienić warunki umowy. Dla mnie to już jest temat zamknięty i nawet, gdyby piłkarz chciał wrócić do poprzednich warunków, jest już za późno. To nieetyczne zachowanie, nie chcę z takimi piłkarzami pracować.

Polskich klubów nie stać na transfery po 4-5 mln euro, bo rynek transferów wychodzących jest zbyt tani?

- Po części na pewno. Jeśli Slavia sprzedaje za 25 mln euro, to mówimy o kosmicznych kwotach, które w jakiejś części można reinwestować w nowe transfery. Ale wierzę, że jeśli na dobre rozgościmy się w Europie, wartość naszych piłkarzy będzie rosła. Pytanie do otwartej dyskusji, czy my - jako liga i środowisko - potrzebujemy transferów do klubów za 4-5 mln euro.

Jeśli mówimy o transferze Slavii, to mowa o piłkarzu z Afryki. Nie ukrywam, że zazdroszczę klubom skandynawskim sposobu, w jaki penetrują tamtejszy rynek, sprowadzają za grosze, sprzedają za miliony. To model nie do skopiowania u nas?

- Jest do skopiowania, ale to się wiąże z dużym budżetem na skauting w Afryce. Slavia tylko na ten cel przeznacza 2,5 mln euro rocznie.

To aż tak dużo?

- Na skalę Jagiellonii dużo, na skalę Slavii nie. Generalnie jestem zdania, że skauting to oszczędność, nie wydatek, ale trzeba mieć naprawdę mocną pozycję lub bogatego właściciela, by pozwolić sobie na 2 mln euro inwestycji. Do tego dochodzi siatka klubów partnerskich, gdzie można lokować takiego zawodnika, by zaadaptował się do warunków europejskich, do tutejszego sposobu grania. Być może kiedyś któryś z polskich klubów też się czegoś takiego doczeka.

Bartłomiej Wdowik w barwach Jagiellonii Białystok Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix/East News

Adrian Siemieniec MARCEL VAN DORST AFP

Jagiellonia Białystok PAP/EPA/Ernst van Norde PAP