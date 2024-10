Lukas Podolski poruszył temat Górnika Zabrze. Niepokojące słowa

Kontrakt Lukasa Podolskiego z Górnikiem Zabrze obowiązuje tylko do końca tego sezonu. Czy doświadczony napastnik zdecyduje się przedłużyć współpracę o kolejny rok?

Wielka feta podczas meczu pożegnalnego Podolskiego

FC Koeln zdobyło się na wielki gest. W czwartek w Kolonii zorganizowano dla Lukasa Podolskiego wielkie święto, dzięki któremu mógł pożegnać się z klubem. 39-latek jest wychowankiem "Kóz" i rozegrał dla nich aż 181 spotkań. W sparingu FC Koeln mierzyło się z piłkarzami Górnika Zabrze, a oba składy uzupełniały międzynarodowe legendy, takie jak Manuel Neuer czy Per Mertesacker. Znalazło się też miejsce dla 16-letniego syna "Poldiego", Louisa, który na co dzień uczęszcza do zabrzańskiej akademii. Warto dodać, że na ławkach trenerskich, obok Jana Urbana, zasiedli Joachim Loew czy Hansi Flick. Reklama

Mecz zakończył się wygraną 5:3 piłkarzy Górnika, a Podolski zdołał strzelić po jednej bramce dla każdej ze stron. Po ostatnim gwizdku nie brakowało wzruszających momentów.

Odwieszenie butów na kołek coraz bliżej

Już w lipcu Podolski sugerował, że może zakończyć karierę po zakończeniu sezonu 2024/2025. Uciekał jednak od jednoznacznych deklaracji. "Powoli zbliżam się do 40. roku życia. Dla mnie to, że mogę codziennie trenować a w weekendy grać i walczyć o trzy punkty, jest wartością dodaną. Jestem dumny, że mogę to robić w takim wieku" - mówił wówczas.

"Poldi" jest w Górniku kimś znacznie więcej niż tylko piłkarzem. Jego pozycja w środowisku pomaga klubowi w znajdowaniu sponsorów czy sprowadzaniu piłkarzy. Sam 39-latek angażuje się też w politykę i regularnie walczy w mediach o dobro zabrzańskiej drużyny. Jego ostatnia wypowiedź pokazuje jednak, że Niemiec coraz mocniej nosi się z chęcią odejścia na emeryturę.

Myślę, że ja trochę Górnika podniosłem. Dużo załatwiłem i pomogłem, klub czerpie z transferów. Trzeba się zastanowić, czy warto w to dalej wkładać tyle energii ~ wyznał w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim"

"Dużo się działo to fakt. Ale najważniejsza jest przyszłość. Czy przyjdzie inwestor, co się wydarzy. I nie słuchać komentarzy ludzi, którzy nie wiedzą co się dzieje w klubie, ale zawsze napier*** na wszystko i zawsze jest dla nich źle. Ich oczekiwania są inne niż realia. Nikt nie chce słuchać, że trzeba budować na lata stabilność, długi spłacać, skończyć trybunę, cały system zrobić, a nie skok na jeden sezon" - dodał. Reklama

Podolski rozgrywa swój czwarty sezon w barwach Górnika Zabrze. Do tej pory zanotował 22 bramki i 19 asyst w 99 spotkaniach.

Reklama Lukas Podolski: To twarda gra, tak jak lubię. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Lukas Podolski /

Lukas Podolski / ROLF VENNENBERND / DPA