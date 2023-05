Lukas Podolski pomógł Lechowi Poznań, w odpowiedzi do Zabrza przyjechały prezenty. "Piwo i rogale"

Lukas Podolski to przede wszystkim wielka klasa na boisku, co potwierdził w ostatnim meczu z Pogonią Szczecin, zapewniając Górnikowi Zabrze szóste zwycięstwo z rzędu. Przy okazji pomógł także Lechowi Poznań, który z "Portowcami" właśnie rywalizuje o brązowy medal. Po meczu Podolski skierował do Poznania prośbę o wynagrodzenie przysługi w postaci tamtejszych słynnych rogali i piwa. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.