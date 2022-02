Lukas Podolski latem zeszłego roku spełnił swoją obietnicę. Zrobił tak, jak zapowiadał przez lata - dołączył do drużyny Górnika Zabrze. - Kocham piłkę i przyszedłem tu, żeby grać o punkty. Górnik Zabrze będzie moim ostatnim klubem w karierze - mówił podczas prezentacji po ogłoszeniu transferu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Podolski znowu z golem. "Dla niego najważniejszy jest Górnik". WIDEO INTERIA.TV

Napastnik nie od razu odnalazł się w ekipie prowadzonej przez Jana Urbana. Najpierw nadrabiał zaległości treningowe, potem miał problemy zdrowotne, co więcej - rozpoczął karierę telewizyjną. Był jurorem w niemieckiej wersji programu "Mam Talent". Pojawiał się też na antenie RTL. W programie "Matchday" pełnił rolę eksperta przy okazji czwartkowych meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA.

Reklama

VAR NIE DOJECHAŁ. PUCHAROWY SKANDAL

Lukas Podolski podjął kluczową decyzję

Piłkarz łączył to z obowiązkami w klubie, co budziło spore wątpliwości. Terminarz spotkań Górnika Zabrze był ustalany specjalnie pod Podolskiego. Pojawiały się narzekania na częste podróże zawodnika do Niemiec. Nie brakowało sugestii, że w lekceważącym sposób podchodzi do zawodu piłkarza.

Teraz nastąpił przełom. 36-latek Lukas Podolski nie będzie już częścią zespołu ekspertów RTL. - To dlatego, że jego kariery piłkarskie i telewizyjne przeszkadzają sobie - czytamy. W decydującej fazie PKO Ekstraklasy nie ma możliwości, by dostosować terminarz rozgrywek do planów mistrza świata z 2014 roku.



"Biały Brazylijczyk" zastąpi Lukasa Podolskiego

Już wiadomo, kto zastąpi "Poldiego" w programie ""Matchday". Wybór producentów padł na Ansgara Brinkmanna. To były piłkarz Bundesligi, nazywany przez fanów "białym Brazylijczykiem". To nawiązanie do nieprzeciętnych umiejętności dryblingu, jakie pokazywał na boisku.