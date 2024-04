W obecnym sezonie w kontekście Górnika Zabrze więcej mówi się o zakulisowych problemach z funkcjonowaniem klubu, aniżeli o wynikach. A te są nad wyraz dobre. W dużej mierze skutecznie odwracają uwagę kibiców od kłopotów, z jakimi od miesięcy zmaga się klub. O to, by nikt o nich nie zapomniał, regularnie dba Lukas Podolski .

- Jak widać, umiemy grać, gdy walczymy o utrzymanie, bo jak mamy szansę wyskoczyć gdzieś wyżej, to wychodzimy na boisko bez energii i emocji. Nie ma co ukrywać, że gramy dobry sezon. Nie ma wypłat, gramy praktycznie cały sezon bez prezesa i dyrektora sportowego. Bardziej się martwię nie o ten, a o przyszły sezon, bo wielu piłkarzy jest niezadowolonych i nie mają kontraktów. Ja mogę usiąść i z nimi pogadać, ale nie mam prawa niczego podpisać. Jesteśmy gdzieś na górze, można wszystko ustawiać na kolejny rok, ale to jak u nas wygląda, to nie jest profesjonalne. Mam nadzieję, że to się jakoś zmieni, bo tak się nie da pracować - wypalił przed kamerami "Poldi".