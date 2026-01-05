Partner merytoryczny: Eleven Sports

Los "polskiego Yamala" przesądzony. Wieści prosto z Porugalii, wszystko jasne

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W ostatnich tygodniach fani Jagiellonii Białystok zasypywani byli kolejnymi informacjami sugerującymi, że transfer Oskara Pietuszewskiego na zachód to w zasadzie kwestia chwili, a najmocniej na ściągnięcie młodego Polaka miało naciskać FC Porto. Okazuje się, że sprawa jest zdecydowanie bliżej finalizacji, niż się wydaje. 17-latek ma już znajdować się w Portugalii, czekając na dojście stron do porozumienie.

Młody piłkarz w żółto-czerwonej koszulce klubu Jagiellonia Białystok stoi na boisku podczas meczu piłkarskiego, w tle widoczni kibice na trybunach.
Oskar PietuszewskiMichal KoscNewspix.pl

Przygoda Oskara Pietuszewskiego w Jagiellonii Białystok powoli dobiega końca. 17-letni gwiazdor "Dumy Podlasia" jest łączony z zagranicznymi klubami, na czele z FC Porto. Kolejne informacje, jakie płynęły zarówno z Polski, jak i Portugalii mówiły o tym, że strony są bardzo blisko dojścia do porozumienia, a teraz nastąpić miał przełom.

Jeszcze kilkanaście godzin temu Pietuszewski widziany był w Hiszpanii, na meczu Realu Madryt z Betisem. To już mogło naprowadzić fanów na to, że 17-latek najpewniej jest w drodze do Portugalii. Okazuje się, Polak miał tam dotrzeć już rano w poniedziałek.

W Portugalii głośno o Pietuszewskim. Polak już dotarł, los przesądzony

- Oskar Pietuszewski przybył dziś rano do Porto. Zawodnik przebywa w mieście Invicta, czekając na ostateczne porozumienie z Jagiellonią. Strony zbliżyły się do porozumienia i graczowi zezwolono na podróż - informuje profil Mercado Azul, świetnie poinfomowany w sprawach dotyczących FC Porto.

Pietuszewski obecnie wyceniany jest przez profil Transfermarkt.de na 12 mln euro i wydaje się, że Jagiellonia nie ma zamiaru schodzić z oczekiwań finansowych za skrzydłowego. W grę może wchodzić nie tylko transfer definitywny, ale z kolejnych doniesień wynika, że "Jaga" może także wynegocjować wypożyczenie 17-latka do końca sezonu.

Trener Adrian Siemieniec stale korzysta z usług młodego skrzydłowego, dzięki czemu Pietuszewski był w stanie zwrócić na siebie uwagę zagranicznych klubów. Od początku sezonu zagrał w 31. meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 3 bramki i zaliczając 2 asysty.

Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
Zawodnik w żółto-czerwonym stroju kopie piłkę podczas meczu piłki nożnej, obok niego kilku zawodników w zielonych strojach, a w tle widać trybuny z kibicami.
Oskar Pietuszewski Mateusz BireckiAFP

