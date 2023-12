Lodowaty prysznic dla Widzewa. Nowa miotła w Radomiaku pozamiatała

Radomiak przed spotkaniem w Łodzi zmienił trenera i wszystkie analizy gry rywali prowadzone przez sztab gospodarzy wzięły w łeb. Daniel Myśliwiec, szkoleniowiec Widzewa nie miał bowiem pojęcia, jak teraz zagrają rywale. Wiedział jedno - Maciej Kędziorek, nowy trener radomian to specjalista od stałych fragmentów i przez te kilka dni pracy mógł skupić się na rzutach rożnych lub wolnych, by w ten sposób zaskoczyć łodzian. A ma do tego dobrych wykonawców - świetnie czujących się w powietrzu Pedro Henrique i Rafaela Rossiego.