Dragoljub Srnić, niegdyś piłkarz Śląska Wrocław, został zawodnikiem ŁKS-u Łódź. 27-letni Serb podpisał z klubem trzyletni kontrakt.

Srnić jest znany polskim kibicom z występów w Śląsku Wrocław. Serb był piłkarzem klubu z Dolnego Śląska od lipca 2017 roku do 1 lutego 2019.



W sezonie 2017/18 środkowy pomocnik wystąpił w 28 spotkaniach Śląska, nie notując żadnej bramki i asysty. W kolejnym sezonie znalazł się na marginesie, ani razu nie znajdując się nawet w kadrze meczowej wrocławskiego zespołu. Zimą za darmo oddano go do serbskiego FK Vozdovac. Wiosną w rodzimej ekstraklasie zaliczył 15 występów, zdobył bramkę i dwukrotnie asystował.

Dziś ŁKS poinformował, że Srnić podpisał z beniaminkiem Ekstraklasy trzyletnią umowę.

- 'Drago' to wojownik, a do tego stuprocentowy profesjonalista. Jest bardzo mobilny, bardzo dobry w defensywie. Jego charakter i sumienne podejście do obowiązków to cechy, których zawsze szukamy u piłkarza. Ostatnie pół roku to regularna gra Drago w lidze serbskiej, która dała mu powrót do wysokiej formy. Chcielibyśmy widzieć go w ŁKS-ie takiego, jak w meczu jego byłego już klubu z Partizanem Belgrad. Jesteśmy przekonani, że ten zawodnik szybko wkomponuje się w nasz zespół - mówi dyrektor sportowy ŁKS Krzysztof Przytuła, cytowany przez oficjalny serwis klubu.

To czwarty transfer beniaminka przed wejściem do Ekstraklasy. Wcześniej klub ogłosił zakontraktowanie Macieja Dampca z Bytovii, Michała Trąbki ze Stali Stalowa Wola oraz Portugalczyka Ricardo Guimy z Academica Coimbra.



Zdjęcie Dragoljub Srnić / Łukasz Skwiot / Newspix

