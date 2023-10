List gończy za byłym piłkarzem Ekstraklasy. "Totalnie się zagubił"

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wystawiła list gończy za Michałem Bartkowiakiem. 26-latek to były zawodnik Śląska czy Miedzi Legnica. Jest poszukiwany na podstawie artykułu 62. Kodeksu Karnego, który mówi o "posiadaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych - wbrew przepisom ustawy". Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.