Liga jeszcze nie ruszyła, a tu ciosy dla Papszuna. Media już huczą. Fatalne wieści dla Legii

Z wielkim zainteresowaniem media i kibice będą przyglądać się meczom Legii Warszawa. Utytułowany klub jest w dużym kryzysie i tylko dzięki temu, że tabela PKO Ekstraklasy jest ekstremalnie spłaszczona, sezon nie jest jeszcze przez legionistów do końca stracony. Na piłkarzy ze stolicy spadło jednak wiele zasłużonej krytyki, bo we wszystkich rozgrywkach prezentowali się poniżej oczekiwań. Sytuację uratować ma Marek Papszun.

Szkoleniowiec, który święcił triumfy w Rakowie Częstochowa, wraz z zakończeniem rundy jesiennej zakończył pracę pod Jasną Górą i przeniósł się do Warszawy. Zadanie dla szkoleniowca jest jasne - wydobyć Legię z kryzysu i powalczyć o awans do europejskich pucharów. Poczynania Papszuna na pewno będą szeroko komentowane, bo nie brakowało kontrowersji przy jego odejściu z Częstochowy.

Gwiazdy Legii odejdą z Warszawy? Są chętni na Kapuadiego i Elitima

Pierwszym sprawdzianem będzie starcie z Koroną Kielce, która w tym sezonie spisuje się solidnie i w tabeli jest nad Legią, co już stanowi pewne zaskoczenie. Mecz ten odbędzie się w niedzielę o 17:00, a wcześniej zagraniczne media zaczęły wysyłać niepokojące wieści dla Papszuna. Chodzi o dwie gwiazdy zespołu - Steve'a Kapuadiego oraz Juergena Elitima. Obaj zawodnicy to ważne elementy w układance warszawskiego zespołu i piłkarze, na których niemal na pewno Papszun chciałby postawić.

Okazuje się jednak, że i obrońca i pomocnik mogą niebawem dostać oferty z innych klubów. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga znalazł się na celowniku włoskiego Torino, o czym donosi Alfredo Pedulla. Jego zdaniem zespół z Turynu jest skłonny zapłacić za Kapuadiego aż cztery miliony euro, a do tej kwoty mogą dochodzić kolejne bonusy. Taka oferta byłaby zapewne mocno rozważana przez Legię.

Elitim natomiast miał znaleźć się w kręgu zainteresowań Deportivo La Coruna, o czym informują media z Hiszpanii. Kontrakt Kolumbijczyka z Legią wygasa z końcem czerwca tego roku i na ten moment klub i zawodnik nie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Drugoligowiec ma również na celowniku Yvana Neyou z Getafe i to miałby być pierwszy wybór Deportivo. Ewentualne odejście zarówno Kapuadiego jaki Elitima byłyby niewątpliwie poważnymi ciosami dla kadry trenera Papszuna.

