Partner merytoryczny: Eleven Sports

Liga jeszcze nie ruszyła, a tu ciosy dla Papszuna. Media już huczą. Fatalne wieści dla Legii

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Choć pogoda nie będzie łaskawa dla kibiców i piłkarzy polskiej Ekstraklasy wiele wskazuje na to, że runda wiosenna ruszy zgodnie z planem i już w piątek zobaczymy dwa spotkania. Fani Legii Warszawa na mecz swojej drużyny będą musieli poczekać do niedzieli. Wcześniej pojawiają się jednak niepokojące wieści dla stołecznego klubu, bo Marek Papszun może stracić dwóch kluczowych zawodników, o czym donoszą zagraniczne media.

Trener ubrany w czarną kurtkę i czapkę zimową z logo klubu Legia Warszawa stoi z otwartymi ustami, prawdopodobnie krzycząc lub udzielając wskazówek, na tle innych osób siedzących na ławce.
Marek PapszunPiotr KuczaNewspix.pl

Z wielkim zainteresowaniem media i kibice będą przyglądać się meczom Legii Warszawa. Utytułowany klub jest w dużym kryzysie i tylko dzięki temu, że tabela PKO Ekstraklasy jest ekstremalnie spłaszczona, sezon nie jest jeszcze przez legionistów do końca stracony. Na piłkarzy ze stolicy spadło jednak wiele zasłużonej krytyki, bo we wszystkich rozgrywkach prezentowali się poniżej oczekiwań. Sytuację uratować ma Marek Papszun.

Szkoleniowiec, który święcił triumfy w Rakowie Częstochowa, wraz z zakończeniem rundy jesiennej zakończył pracę pod Jasną Górą i przeniósł się do Warszawy. Zadanie dla szkoleniowca jest jasne - wydobyć Legię z kryzysu i powalczyć o awans do europejskich pucharów. Poczynania Papszuna na pewno będą szeroko komentowane, bo nie brakowało kontrowersji przy jego odejściu z Częstochowy.

Zobacz również:

Wisła Kraków
I Liga

Wisła Kraków zagra z klubem "z Hollywood". "Szansa, by stać się zespołem globalnym"

Przemysław Langier
Przemysław Langier

    Gwiazdy Legii odejdą z Warszawy? Są chętni na Kapuadiego i Elitima

    Pierwszym sprawdzianem będzie starcie z Koroną Kielce, która w tym sezonie spisuje się solidnie i w tabeli jest nad Legią, co już stanowi pewne zaskoczenie. Mecz ten odbędzie się w niedzielę o 17:00, a wcześniej zagraniczne media zaczęły wysyłać niepokojące wieści dla Papszuna. Chodzi o dwie gwiazdy zespołu - Steve'a Kapuadiego oraz Juergena Elitima. Obaj zawodnicy to ważne elementy w układance warszawskiego zespołu i piłkarze, na których niemal na pewno Papszun chciałby postawić.

    Zobacz również:

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Koniec Lewandowskiego w Barcelonie. Transferowa bomba w powietrzu

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz

      Okazuje się jednak, że i obrońca i pomocnik mogą niebawem dostać oferty z innych klubów. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga znalazł się na celowniku włoskiego Torino, o czym donosi Alfredo Pedulla. Jego zdaniem zespół z Turynu jest skłonny zapłacić za Kapuadiego aż cztery miliony euro, a do tej kwoty mogą dochodzić kolejne bonusy. Taka oferta byłaby zapewne mocno rozważana przez Legię.

      Elitim natomiast miał znaleźć się w kręgu zainteresowań Deportivo La Coruna, o czym informują media z Hiszpanii. Kontrakt Kolumbijczyka z Legią wygasa z końcem czerwca tego roku i na ten moment klub i zawodnik nie doszli do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Drugoligowiec ma również na celowniku Yvana Neyou z Getafe i to miałby być pierwszy wybór Deportivo. Ewentualne odejście zarówno Kapuadiego jaki Elitima byłyby niewątpliwie poważnymi ciosami dla kadry trenera Papszuna.

      Zobacz również:

      Ousmane Dembele
      Piłka nożna

      Fortuna za zdobywcę Złotej Piłki. Chcą wyciągnąć byłą gwiazdę Barcelony

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Steve Kapuadi
      Steve Kapuadi Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi na tle ciemnej ściany z fragmentem kolorowego logo po prawej stronie. Ma krótko ścięte włosy, brodę i poważny wyraz twarzy.
      Marek PapszunWojciech Dobrzynski / PressFocus / NEWSPIX.PLEast News
      Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja